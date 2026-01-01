ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 5 ବିମାନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବିମାନ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ
Published : January 1, 2026 at 1:45 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ବର । ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 5 ବିମାନର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । 3ଟି ରାୟପୁରକୁ ଏବଂ 2 ଟି କୋଲକାତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଟି ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗାଲୁୁରୁରୁ ଆସୁଥିଲା। ସକାଳ ସାଢେ 6 ଟା ବେଳେ ରନଓ୍ବେରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ 50 ମିଟର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିମାନ ଉଡି ପାରିନଥିଲା। ଅତି କାମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ 550 ମିଟର ରହିଲେ ବିମାନ ଉଡାଣ ହୋଇଥାଏ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡେରାଡୁନ ସକାଳ 6 ଟା ରେ ଥିବା ବିମାନ ଦିନ 10 ଟାରେ ଉଡାଣ କରିଛି । ସେହିପରି ଜୟପୁର ଉତକେଲା ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଉଡାଣ ଭରିଛି। ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ କୁହୁଡି ଜାରି ରହିବ। ଅଧିକ କୁହୁଡି ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ସେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାତ୍ରୀ ଟିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ବିମାନ ସମୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
