ଗରିବ ଘରୁ ୫ MBBS ! ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ମାତ୍ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ତିନି ଭଉଣୀ, ଆଗକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ମାଆ ନିରକ୍ଷର, ସେପଟେ ଗରିବ ବାପା; ତଥାପି ଅଭାବ ଭିତରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମେଡିକାଲ କଲେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ଭାଇଭଉଣୀ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚିଙ୍କ ସ୍ଶେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 15, 2026 at 6:58 PM IST
ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ): ହାରିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ , ଜିତିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ! ଅଭାବ ଥିଲା, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଥିଲା... କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ। କ୍ଷେତରେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଯେଉଁ ବାପାମାଆ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠର ରୂପ ନେଉଛି। ଯେଉଁଠି ବାପାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଟକିଗଲା... ମାଆ କେବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବେ ଅଟକାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଦିନରେ ମଜୁରି, ତ କେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ, ଆଉ ସେହି ରୋଜଗାରରୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା; ଯେଉଁ ଘରେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା, ସେଇ ଘରୁ ଏବେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ; ବାହାରିବେ ୫ ଜଣ ଡାକ୍ତର!
ହଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା, ଅଭାବ ଥିଲା... କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଆଜି ସେହି ପରିବାରର ୫ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ; ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଆଉ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ।
ଆମେ କହୁଛୁ; କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକର ଶିକବାଡ଼ି ଗାଁର ବୁର୍ସି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାରର କାହାଣୀ। ଏକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଘରେ ନଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା, ନଥିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ। ବାପା ବୁର୍ସି ପ୍ରଧାନ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଅନସୂୟା ପ୍ରଧାନ ଆଦୌ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିନଥିଲେ... କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଓ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଥିଲେ ଯେ; ଶିକ୍ଷା ହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଇପାରିବ।
- ମଜୁରୀ ଓ ଚାଷରୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ବୁର୍ସି ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମଜୁରି କରୁଥିଲେ। ନିଜ କ୍ଷେତବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନସାରା ଝାଳ ବୁହାଇ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କେବେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ବୁର୍ସି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି; “ମୁଁ ଅଧିକ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ନଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା।” ଆଉ ଆଜି ସେହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ।
- ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖାଇଲେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ରାସ୍ତା
ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଧାନ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ି, ବିନା କୋଚିଂରେ ସେ ୨୦୨୧ରେ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି MBBS ଶେଷ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି।
କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ସାରିବା ପରେ ଫୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଖବର ବୁଝନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଭାଇର ସଫଳତା ଏବେ ସାରା ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି।
- ମୋନାଲିସା ଧରିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଥ
ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସଫଳତା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋନାଲିସା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ MBBS ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍; ଯେଉଁ ଘରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେଠାରୁ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପିଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକ ପରିବାରର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାର ନେଉଛି।
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କ NEET ସଫଳତା
ଏହି କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବାରର ଆଉ ୩ ଜଣ ପିଲା NEETରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁନେମି ପ୍ରଧାନ NEETରେ ସଫଳ ହୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏସରୀୟ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ NEETରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସହିଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ନେବେ।
ସେହିପରି ଦାଦା ଜିସାୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ମାଆ ରଜନ୍ତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ମିନାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ NEETରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏହିପରି ବିଭୀଷଣ, ମୋନାଲିସା, ସୁନେମି, ଏସରୀୟ ଓ ମିନାକ୍ଷୀ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହେବାର ରାସ୍ତାରେ।
- ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଡାକ୍ତର ହେବେ... ଆଉ ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଜଣେ MBBS ଶେଷ କରି ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୩ ଜଣ NEETରେ ସଫଳ ହୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବାରର ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ପିଢ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ।
- ସଫଳତାର ଖୁସି ସହ ଆଗରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ସହ ପରିବାର ଆଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୩ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମାଆ ଅନସୂୟା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି; “ଆଗକୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ, ଭାବିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉ, ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଚଳାଇବୁ।”
ଏହି କଥାରେ ରହିଛି ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା... ଆଉ ସେହି ଚିନ୍ତାଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ।
ସତରେ, ଆଜି ଶିକବାଡ଼ି ଗାଁରୁ ଉଠିଥିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ, ସାରା ଗାଁ ଓ ସମଗ୍ର କନ୍ଧମାଳକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଘରେ ନଥିଲେ ବି, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଖିରେ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଜୀବନ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅଲୋଡ଼ା ! ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପରମ୍ପରା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ (କନ୍ଧମାଳ)