ବିପଦରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ

ପ୍ରତିଦିନ ଆଉଟଡୋରକୁ ୨୦୦୦ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋରରେ ୧୨୦୦/୧୩୦୦ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 4:59 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

ସମ୍ବଲପୁର : ୩୯ଟି ବିଭାଗ ସହ ୧୦୧୮ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ସମାନ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଉଟଡୋରକୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡୋରରେ ୧୨୦୦ ରୁ ୧୩୦୦ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ମୋଟ ୬ଟି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ୫ଟିରେ ଫାୟାର ସେଫଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ । କେବଳ ନୂତନ ସୁପର ସ୍ପେସିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂଗୁଡିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାର ହୋଇହେବାରୁ ସେଥିରେ ଫାୟାର ସେଫଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁନଥିବା କହାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଜାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)

ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ତତ୍ପରତା

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇଥିବା ଗତ କାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଭିସି ଜରିଆରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଏସି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଲୋଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)

ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ଲାଲ ମୋହନ ନାଏକ ଏହି ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ଏହି ବୈଠକରେ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ 3ଟି ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି l ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାନ ହେଲା ଫାୟାର ସେଫଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ l ତେବେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଲଡିଂରେ ଫାୟାର ସେଫଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ 5 ଟି ବିଲଡିଂ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡିକରେ ଫାୟାର ସେଫଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ l ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ 'ବି' କୁ ଯାଉଛୁ l ପ୍ଲାନ 'ବି' ହେଲା କିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆଗୁଆ ରୋକଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ହୁଏ କିପରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା l ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l'

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମେଡିକାଲରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା l ଏହାସହ ବର୍ତମାନ ସବୁ ରୁମରେ ଏସି ଲଗେଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତମାନ ଏସି ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ କେତେ ଲୋଡ଼ ପଡୁଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରି ପରେ ଏସି ଲଗେଇବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ଫାୟାର ସେଫଟି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାମ ହେବା କଥା ବୋଲି ସରକାରୀ ନିର୍ଦେଶ ରହିଛି l'

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)

ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଡ଼ଭାଂଶ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଟେକ୍ନୋଲଜି ନାହିଁ

ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଫାୟାର ସେଫଟି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ହେବାରୁ ଆଧୁନିକ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଓ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ର ବାବୁଲାଲ ମେହେର କହିଛନ୍ତି, 'ଫାୟାର ସେଫଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଡ଼ଭାଂଶ ଟେକ୍ନୋଲଜି ଆମ ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ l ଯେହେତୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଟେ ଓ ଏହାର ବିଲଡିଂ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକନୋଲୋଜି ନାହିଁ l ତେଣୁ ହଠାତ କୌଣସି ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ,ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର l'

5 buildings of Burla Bhimsa Medical College do not have fire safety certificates
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର 5 ବିଲଡିଂର ନାହିଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ (Etv Bharat)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲଗୁଡିକର ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

