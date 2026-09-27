ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
5 ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ୩ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ଟି ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି ।
Published : September 27, 2026 at 6:57 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ୫ ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ, ୩ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ଟି ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।
ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଓଜନ:
1. ଅଣ୍ଡିରା: ୬.୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ
2. ଅଣ୍ଡିରା: ୩.୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ
3. ଅଣ୍ଡିରା: ୩.୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ
4. ମାଈ: ୪.୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମ
5. ମାଈ: ୨.୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଶାବକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋକ, ଆଚରଣ ଓ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏଫ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାଲାଣରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଅଛି, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏନେଇ ଏସଟିଏଫ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB) ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ନ ଘଟୁ, ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏବେ ସବୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର