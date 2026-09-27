ETV Bharat / state

ବଢ଼ୁଛି ୫ ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ଓଜନ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚାଲିଛି ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା

5 ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ୩ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ଟି ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି ।

5 Baby orangutan healthy gaining weight regular health check ups at Nandankanan Zoo
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 27, 2026 at 6:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ୫ ଉଦ୍ଧାର ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆନୁସାରେ, ୩ଟି ଅଣ୍ଡିରା ଓ ୨ଟି ମାଈ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ।

5 Baby orangutan healthy gaining weight regular health check ups at Nandankanan Zoo
ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ (ETV Bharat)

ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଓଜନ:

1. ଅଣ୍ଡିରା: ୬.୦୫ କିଲୋଗ୍ରାମ

2. ଅଣ୍ଡିରା: ୩.୮୬ କିଲୋଗ୍ରାମ

3. ଅଣ୍ଡିରା: ୩.୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ

4. ମାଈ: ୪.୫୮ କିଲୋଗ୍ରାମ

5. ମାଈ: ୨.୪୩ କିଲୋଗ୍ରାମ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍‌ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଶାବକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଭୋକ, ଆଚରଣ ଓ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଳର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଡାଏଟ୍‌ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

Nandankanan Zoo
ନନ୍ଦନକାନନ (ETV Bharat)
ନନ୍ଦନକାନନ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ ମୀରାସେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ୫ ଶାବକ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି । ଓଜନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।"

ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଶାବକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏସଟିଏଫ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚାଲାଣରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଅଛି, ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଏନେଇ ଏସଟିଏଫ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟୁରୋ (WCCB) ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେପରି ଏଭଳି ନ ଘଟୁ, ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏବେ ସବୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍‌ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ

୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NANDANKANAN ZOO
ORANGUTAN AT NANDANKANAN
ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ
ଛୁଆ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ
RESCUE ORANGUTAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.