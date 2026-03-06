ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରାକେଟ; ୯ ପିଲା ଉଦ୍ଧାର, ୫ ଗିରଫ
ଶିଶୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରୁ ୯ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ । ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ।
Published : March 6, 2026 at 8:02 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଚାଲିଥିଲା ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରାକେଟ । ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ୯ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଇଥିବା ୫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସହହର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶିଶୁମାନେ ପେନ୍, ପେନସିଲ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଳରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ନଜର ରହିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟିମ୍ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଉଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଏନେଇ ଚଢାଉ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଏହିପରି:
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଜନଗହଳି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପୋଲିସ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍ ଓ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି (CWC)ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଟିମ୍ ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରଖିଥିଲା ।
ଅଟୋରେ ଆଣି ଛାଡି ଯାଉଥିଲେ:
ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ଆଣି ସହରର ପିଭିଏନ୍ ରାଓ ଟ୍ରାଫିକ ଛକ ପୂର୍ବରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଛାଡିଯାଉଥିଲେ । ପରେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଅଟୋରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ । ଦିନସାରା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନିଆଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ।
୯ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର:
ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁ ନଥିଲେ । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଭଳି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଜଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ୯ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟାଉନ ଥାନା ମାମଲା ନଂ–୯୨/ ତାରିଖ ୦୩.୦୩.୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୧୪୩(୫)/ ୧୩୯(୩)/ ୩(୫) ସହିତ ଶିଶୁ ନ୍ୟାୟ ଆଇନର ଧାରା ୭୬ ଅନୁଯାୟୀ (Berhampur Town PS Case No - 92 dt 03.03.2026U/s 143(5)/139(3)/3(5) BNS R/W Sec 76 Juvenile Justice Act ) ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ:
ଉଦ୍ଧାର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ, ଜଣେ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ, ଜଣେ ୫ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜଣ ୨.୫ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜଣେ ୪ ବର୍ଷର ପୁଅ, ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ, ୨.୫ ବର୍ଷର ଝିଅ ଏବଂ ଜଣେ ୪ ମାସର ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହରକୁ କିପରି ଅଣାଯାଉଥିଲା, ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରାକେଟ୍ରେ ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ।
ଗିରଫ ୫ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି:
ମଣି ସିନ୍ଧେ (୬୫ ବର୍ଷ)
ଅଜୟା କାଜରି ସିନ୍ଧେ (୩୦ ବର୍ଷ)
ରାଣୀ ସିନ୍ଧେ (୩୦ ବର୍ଷ)
ପୂଜା ପାୱାର (୨୦ ବର୍ଷ)
ସୀତା ପାୱାର (୪୦ ବର୍ଷ)
ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋସାଣୀନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ୪ର୍ଥ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିକଟସ୍ଥ ଫ୍ଲାଇଓଭର ତଳେ ରହୁଥିଲେ । ସେମାନେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର