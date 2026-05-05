ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ହାଣିଥିଲେ, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା କଣାସ ପୋଲିସ

କଣାସରେ ଗତ ଶନିବାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ 5 ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ । ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

Youth attacked with fish slicer 5 accused Arrested
ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା, 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 4:30 PM IST

ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): କଣାସରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ଗୋଲ ବଜାର ନିକଟ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଠାରେ ଗତ ଶନିବାର ସକାଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲେଟ ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହତଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭାରିମଲ୍ଲ କଣାସ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ।

ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାରିମଲ (ଟୁଲୁ) ମାଛ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାନ୍ଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁଧାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର (ହାପି), ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା, ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରର ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ (ଅଖୁ), ସହନା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜେନା, ତେନ୍ତୁଳିମୂଳ ଗ୍ରାମର ପିଣ୍ଡ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁରର ସୋନୁ ନାମକ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ଦୋକନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଜେନା ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ପନିକି ଛଡାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସୁଧାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର (ହାପି) କଟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ହାଣିଦେଇଥିଲା । ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଟପଟ୍ ହୋଇ ତଳେ ପଡି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଲେଟ୍ ଚଢାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।

ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଯାଉଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକ ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ । ଖବର ପାଇ କଣାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଓ କଣାସ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି; ପୁରୀ ଏସପି

ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୮.୩୫ ସମୟରେ କଣାସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଲ ବଜାର ହାଟ ଛକ ନିକଟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାରିମଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗୋଟେ ମାଛ କଟା ପନିକିରେ ତାଙ୍କୁ ଅତିନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"

ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଜଣେ ଡିଏସପି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା । ଉଭୟେ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହ ଉକ୍ତ ମାଛ କଟା ପନିକିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

