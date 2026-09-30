Ground Report: ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଟକ ବାଙ୍କୀର ଶତାଧିକ ପନିପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ, 'ମୂଲ ଲାଗିବୁ ପଛେ ଆଉ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ' କହିଲେ ଚାଷୀ
ଭଲ ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଋଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ହତାଶ ।ମହାନଦୀରେ ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟାରେ କଟକ ବାଙ୍କୀରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 30, 2026 at 5:30 PM IST
କଟକ: 'ଚାଷ କାମ ଯାହାର, କେଡେ ସୁଖ ତାହାର' ! ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ଆଜିର ଦିନରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ? ତାହା ତ ପର କଥା । ହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଚାଷ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ପରେ, ବିଚରା ଚାଷୀ କହିବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ କି 'ଚାଷ କାମ ଯାହାର, କେଡେ ଦୁଃଖ ତାହାର' । କାରଣ ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରି ଥର ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କଟକ ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ।
ଗତ ତିନି ଥର ବନ୍ୟାରେ ଯାହା ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଅଣ୍ଟା ସଳଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଧରେ କରଜ ଆଣି ଫସଲ ଲଗାଇଥିଲେ ଚାଷୀ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ବି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବାଆଁର ଅଞ୍ଚଳର ଚଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ୍ ଦେଲାନାହିଁ । ମହାନଦୀରେ ଆସିଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବନ୍ୟା ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଇଛି । ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ । ଏପଟେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମୂଲ ଲାଗି ପରିବାର ପୋଷିବୁ ପଛେ ଆଉ ଚାଷ କରିବୁ ନାହିଁ ।' ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିପୋର୍ଟ...
ସମୁଦ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଚାଷ ଜମିି:
ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି । ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବନ୍ୟାଜଳ ଜମି ରହିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କେଉଁଠି ଅମଳ ସମୟରେ ଶାଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି । ବାଇଗଣ, କୋବି, ମୂଳା ଏବଂ ବିନ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଭଲ ଦୁଇ ପାଇସା ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ହତାଶ । ନା' ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ନା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ । କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା । କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ମିଳିବ କି ନାହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ।
15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ :
ଦେବରାଜ ବେଉରା, ବୟସ 62 ବର୍ଷ । ସେ ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ଓ ମୂଳା ଲଗାଇଥିଲେ । ଅମଳ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡି ଯିବାରୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ଶାଗ କିଆରିରେ ପାଣି ପଶି ପଚିଯାଇଛି । ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଗ ଉପାଡି ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବନ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି । ପାଣି ଭିତରୁ ଶାଗ ଉପାଡି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶାଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ, ଗରାଖ ନେଉନଥିବା, ଦେବରାଜ କୋହ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଦେବରାଜ । ଏବେ କେମିତି କୃଷି ଋଣ ସୁଝିବେ ? ତାହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି:
ଦେବରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ରାତିରେ ଠେକୁଆ, ବାରହା ଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଜଗିବା ସହ ଦିନରେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ଜଗି ଫସଲ କରିଥିଲି । ମାତ୍ର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥାରେ ଗଲା । ମୂଲ ଲାଗିବି ବରଂ, ଆଉ ଚାଷ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସିଧାସିଧା କହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହାର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ :
ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀଧର ବେହରା । ସେ 10 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ବାଇଗଣ ଓ କଲରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ କଢ଼ ବି ଧରିଥିଲା । ପାର୍ବଣ ସମୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି, ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଗଛସବୁ ଝାଉଁଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ଧାର ଉଧାର କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେମିତି ସୁଝିବେ ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀଧର ଚିନ୍ତିତ । ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ ଯାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏଯାବତ ମିଳିନାହିଁ, ପୁଣି ଏକ ବନ୍ୟା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ।
ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରୁ ଚାରା ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ:
ଚାଷୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ କୋବି, ବିନ୍ସ, ଓ ମୂଳା ଫସଲ ଲଗାଇଥିଲି । ଚାରା ଉଠିବା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭିତରୁ ଚାରା ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହିଁ । ମୁଁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ବିଗାଡି ଦେଲା ବନ୍ୟା । ଏବେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ? ସେନେଇ ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।
ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତାଧିକ ଏକର ଜମିରେ ପନିପରିବା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏ ସଂପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏଡିଏମ କମିଲଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫସଲ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆରଆଇ(RI) ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ । ତା ପରେ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
କେବଳ ଦେବରାଜ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଧର ନୁହନ୍ତି, କଟକ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା କଟକ ସମେତ ଆଖ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲା । ଏବେ ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ, ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Ground Report: ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ହୀରାକୁଦ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ ମାଡିଆସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା; ପାଠ ପାଇଁ ବାଜିରେ ଲାଗେ ଜୀବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ