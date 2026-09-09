ପୁରୀରେ 48 କୋଠା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ 'ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା '
ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟ ନିକେତନ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ, ପୁରୀରେ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 9, 2026 at 5:08 PM IST
ପୁରୀ: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥାଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଦିନଠୁ ରାତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ଜନଗହଳି । ବାହାର ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠା ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପୁରୀରେ ରହିଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଚଳିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀ ସତ୍ୟ ନିକେତନ ନିକଟରେ ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା (PG HOSTEL) ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଲଟା ଛକରେ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ବିଲଡିଂ ଦବି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଭୟ !
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 48ଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ରହିଛି । ମାର୍କେଟ ଛକ ନିକଟ ଚୁଡ଼ାପଟି ଗଳି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ କିଛି ପୁରୁଣା କୋଠା ରହିଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସହରର ସାହି ଓ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଥିବା ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ପୁରୀରେ କିଛି ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରିଛି । ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ।" ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନ ବାସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ । ମାତ୍ହେର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା ଓ ଘରଗୁଡିକୁ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉନାହିଁ ? ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ୪୮ ଟି କୋଠା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ । ଯାହାକି ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏ ନେଇ ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଛି । ନୋଟିସ ଉତ୍ତର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ଯଦି କୌଣସି କୋଠା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଓ ଏହାଦ୍ଵାରା ଧନଜୀବନ ହାନୀ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ଆମେ ଉକ୍ତ କୋଠା ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।"
ପୁରୀ ଏକ ପୁରାତନ ସହର । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ୮୦ରୁ ଶହେ ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପୁରାତନ କୋଠା ଘର ରହିଛି । ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହି କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ । କିଛି ପୁରୁଣା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇ ଏହି ପୁରାତନ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ।
'ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ରହିଛି'
ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କିଛି ପୁରାତନ କୋଠାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରିଥାଏ । ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠା କିଭଳି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବଡଦାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖେ ଥିବା ସାହିରେ ଅନେକ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠା ଘର ରହିଛି । ସେଠାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । "
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଆଂଶିକ ବିପଦ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ବାଲକୋନୀ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗା ଯାଇଥାଏ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଘର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ସହରରେ ୪ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ଶଙ୍କୁଳ କୋଠା ରହିଛି । ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିବାରୁ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୁଣା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବହୁତଳ କୋଠା; ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର, ଅନେକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦିଲ୍ଲୀ ଅଘଟଣ ପରେ ତତ୍ପରତା: ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାର ହେବ ଯାଞ୍ଚ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସରକାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ