୫ ବର୍ଷରେ ୪୪ କଏଦୀ ଫେରାର; ଏବେ ବି ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ଅକ୍ଷମ
ପୋଲିସ ଓ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବା ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷାବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଖସିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ ।
Published : March 9, 2026 at 6:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରୁ ୪୪ ଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି । ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କଟକ - ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଓ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ
ପୋଲିସ ଓ ଜେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବା ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଦୁର୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଖସିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ । ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ଖୋଦ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛି । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାରାଗାରରୁ ୪୪ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ପଳାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୩ ଜଣ ବିଚାରଧୀନ କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି । ଆଉ ୧୧ ଜଣ ଦଣ୍ଡିତ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି । ଫେରାର ହୋଇଥିବା ୪୪ ଅପରାଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୭ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ପୁନର୍ବାର ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟ ୧୭ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଟକ - ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ।
କୋଭିଡ କଟକଣାର ଫାଇଦା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି କଏଦୀ
ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ମୋହନ ମାଝି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ୮୬ ଜେଲରେ ୧୮୧୭୬ ଜଣ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୧୩୬ ଜଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ ୧୪୦୪୦ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ୨୦୨୧ରେ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ କରୁଣା ଗମାଙ୍ଗ ଧରାପଡିନାହିଁ । ଘଟଣାରେ ଜେଲର କେଦାରନାଥ ବେହେରା, ୱାର୍ଡର ପ୍ରବୋଧ କୁମାର ଶତପଥୀ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୧ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜେଲରୁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ନୁରୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡା ଉପ କାରାଗାରରୁ ୨୦୨୧ରୁ ଫେରାର ରହିଛି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ମୀର ତହସିନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଜାମୁଝରୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଇ ଫେରାର ହୋଇ ଧରାପଡିନାହିଁ ।
୨୦୨୨ରେ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସହାଣୀ, ଜାମୁଝରୀରୁ ଜୁନଲ ଟପ୍ପୋ, ଭୁରୀ ପାତ୍ର, ୨୦୨୩ରେ କଟକ ସର୍କଲ ଜେଲରୁ ସାଜନ ଦାସ, ୨୦୨୪ରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଲୋହାର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପ କରାଗାରରୁ ଶୋଭନ ରଣା, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ନୀଳମଣି ବିବ୍ବର, ଆଠଗଡରୁ ସୁକୁରା ମୁଣ୍ଡା, ଜାମୁଝରିରୁ ମକମନ ମୁଣ୍ଡା, ୨୦୨୫ରେ ଜାମୁଝରୀରୁ ଧନେଶ୍ୱର ନାଏକ, ରାଉରକେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରୁ ସୁରେଶ ବାର୍ଲ୍ଲା, କଟକ ସର୍କଲ ଜେଲର ରାଜା ସାହାଣୀ, ସୋର ଉପ କରାଗାରୁ ଦୀପକ କୁମାର ରାୟ ଫେରାର ହୋଇନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାପଡି ନାହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
