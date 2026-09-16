ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଅଘଟଣ: ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡି 4 ଯୁବକଙ୍କ ସଲୀଳ ସମାଧି
ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର
Published : September 16, 2026 at 5:22 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ । ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ଭାସିଯାଇ ୪ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ସୁଶୀଲ ପଲେଇ, ମଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ବାରିକ । ସମସ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୨୦ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏରସମା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ହଂସୁଆ ନଦୀର ଶାଖା ବୁଢ଼ା ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ୪ ଜଣ ଯୁବକ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ । ନଦୀର ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏରସମା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାଣ୍ଡୁଆ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସୀତାଂଶୁ ଜେନା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡାହାଡ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼-ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଘଟଣ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 6 ନାବାଳକ ଓ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର