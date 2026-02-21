4 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ; ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ଅସଦାଚରଣ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରଥମେ ୧୦୯୮ ନମ୍ବରରେ କଲ ଆସିଥିଲା । ଆମେ କଲ ବ୍ୟାକ କରିବାପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଲା । ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ।
Published : February 21, 2026 at 2:00 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା । ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ଧରି ଚାରିଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚାଇଲଡ଼ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ ପୀଡିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି । ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଲ୍ପଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।'
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ୧୦୯୮ ନମ୍ବରରେ କଲ ଆସିଥିଲା । ଆମେ କଲ ବ୍ୟାକ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଲା । ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ପରଦିନ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ପିଡ଼ିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନେଇ ତର୍ଜ୍ଜମା କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ।ଆମର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି । ସେ ନାବାଳିକା। ଆମକୁ ୧୦୯୮ ନମ୍ବରରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ମିଳିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏତଲା ଦେଇପାରିବେ, CWC ମଧ୍ୟ ନିଜଆଡୁ ମାମଲା କରିପାରିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
