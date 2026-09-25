ଯାଜପୁରରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 4 ଗୁରୁତର; ବୈତରଣୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା, ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘାଇ
ଈଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : September 25, 2026 at 12:05 PM IST
ଯାଜପୁର: ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଈଶ୍ୱରପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି l
ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବେରୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଈଶ୍ୱରପୁର ଗାଁର ସଦାଶିବ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏଥିରେ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁନି ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଚ୍ଚା ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା । ଘରେ ପିଲାମାନେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି କାନ୍ଥର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପଡିଥିଲା । ଫଳରେ ଆମ ପରିବାରର 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
ସେପଟେ ସଦାଶିବ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳୁ ମୁଁ ଘରୁ ଦୋକାନକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି । ପରେ ଘରର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଘରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ।"
ଯାଜପୁରରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା:
ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10 ବ୍ଲକ ଓ ଦୁଇଟି ପୌର ପରିଷଦରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ 18.33 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 18.35 ମିଟର ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଦୋଭାବିଲ ପାଟଣାରେ ପୁଣି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି । ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୋଭାବିଲପାଟଣାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁ ଅନେକ ଗାଁରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଛି । ସେପଟେ ନଦୀରେ ପୁନଶ୍ଚ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେବା ଯୋଗୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ, ବୈତରଣୀ, ଜଳକା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ବଡ଼ନଦୀ, ବାଘୁଆ ଏବଂ ଘୋଡାହାଡ଼ ନଦୀରେ ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ମାଲକାନଗିରି:139 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଉଦ୍ଧାର, 8 ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 1154 ପ୍ରଭାବିତ
ଘର ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଶାଳ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର