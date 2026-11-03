୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ୪ IAS, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ରିପୋର୍ଟ
IAS ପବନ କୁମାରଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, IAS ଅଜିତ କୁମାର ଓ IAS ତେଜସ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ IAS ଶିବ ମାଲଭିୟଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 3, 2026 at 4:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ତଥା ରିଲିଫ୍ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୪ ଜଣ ଆଇଏଏସ (IAS) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଜିଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଗଜପତି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବେ ।
3 ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ 4 IAS ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ?
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚର IAS ପବନ କୁମାରଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ୨୦୨୨ ବ୍ୟାଚର IAS ଅଜିତ କୁମାର ଓ ୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚର IAS ତେଜସ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ୨୦୨୩ ବ୍ୟାଚ IAS ଶିବ ମାଲଭିୟଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ, ତତ୍କାଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ଆକଳନ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ ।
ନିୟୋଜନ ଅବଧିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ନିଜ ନିୟୋଜିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମୁରାସୁ ସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ:
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଜୟୱାଡା ତଳକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛି । ଆଗକୁ ବଢ଼ି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ଆଗାମୀ ସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି, ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବେବି ଚାଲିଛି । ମୋଟ ୫୯୨ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି । ODRAF ୫୪ଟି, NDRF ୯ଟି, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସର୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ:
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମରାମତି ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି । ୪ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ ଜଣ, ଗଜପତିରେ ଜଣେ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର କ୍ଷମତା ମିଳିଛି । ପ୍ୟାକେଜ ପ୍ରଦାନ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିବେ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଗଜପତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଗଜପତିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ହେବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ସାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।"
'ମୁରାସୁ'ର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା:
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ'ର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏସଆରସି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଯାଏଁ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡି ନାହିଁ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ନଜର ରଖିଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ପୁଣି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ଆଜି ଗଜପତି ବୁଲିବେ । କାଲି ଗଞ୍ଜାମ ବୁଲିବା ପରେ ବୈଠକ ରହିଛି ।"
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ:
ଭଞ୍ଜନଗର ଗିଡ଼ିପାବାଲିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "୪ ଦିନ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଛି । ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରର ଆକାର ଘର ଭଳିଆ । ରେଳ ବିଭାଗର ଚେନ ପୁଲିଂ ଟେକନିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ । ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହେଲା । ଗତକାଲି ୩ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ପଥର କଣା ହେଲା ନାହିଁ । ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇ ପାରୁ ନଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ । ଖଣି ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ଆଜି ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଆଉ ୧୧ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଅବହେଳା: ଗଞ୍ଜାମରେ ୨ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଜଣଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଙ୍ଗୋଲରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’, ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନେଇପାରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ୩,୩୩,୭୫୨ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର