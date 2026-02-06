ETV Bharat / state

ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ 4 ଦିନ ବିତିଲା; ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର

'ମୋ ଛୁଆ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବାବେଳେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସେହି ଜାହାଜରୁ ବାହାରିବାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଜାହାଜକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ।'

MERCHANT NAVY CADET SARTHAK MOHAPATRA MISSING
ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ 4 ଦିନ ବିତିଲା; ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 6, 2026 at 2:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ, ବ୍ୟବହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିିଣୁଥିଲେ। ମର୍ଚ୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ଅଫିିସର ହେବାକୁ ଆଶା ଥିଲା। ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରର ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ପରିବାରର ଆଖିର ତାରା ଥିବା 22 ବର୍ଷୀୟ ଓଡିଆ ପୁଅ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରୁ ରାଜଧାନୀ ଓ ଦେଶରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରୀସ୍ତରରେ ଏନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜର 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ରାହୁଲଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏପଟେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ପୁରା ପରିବାର ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ମା’ ରଶ୍ମୀତା ସାହୁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସିପିଂ କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ଅଫିସର ହୋଇଥାନ୍ତେ

ସାର୍ଥକଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶପୁର ଗ୍ରାମରେ। ବାପା ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା’ ରଶ୍ମୀତା ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏଏସନଗରସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ଭଡାଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରଶ୍ମୀତା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସାର୍ଥକଙ୍କ ଅଜା ଏବଂ ଆଈ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ଗଜତପତିନଗରସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2019ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଓଡିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ଯୁକ୍ତ-2 ପଢିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥିତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମାରିଟାଇମ୍ ଆକାଡେମୀ (anglo eastern maritime academy)ରେ ନୋର୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଡିପ୍ଲୋମା (ଡିଏନଏସ) କରିଥିଲେ। ପାଠପଢା ସହ ସେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ (Anglo-Eastern ship management) କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପର ଅବଧି ବେଳେ 18 ମାସ ଜାହାଜରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡେ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ 2ଟି ଜାହାଜରେ କାମ କରି ଏବେ ସାର୍ଥକ ଇଏ ଜର୍ସି ନାମକ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ହିଁ ସେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

Sarthak with his mother Rashmita.
ମା' ରଶ୍ମୀତାଙ୍କ ସହ ସାର୍ଥକ (Etv Bharat)

'ପିଲାଦିନୁ ଭାରି ମିଶାଣିଆ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, କାମରେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲେ'

ସାର୍ଥକଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଶାଶ୍ୱତ ମୋହାଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ସାର୍ଥକ ଛୋଟବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲଭାବେ ମିଶୁଥିଲେ। କାମରେ ସେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନଶିପ ପରେ ଅଫିସର ରାଙ୍କଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପଦନ୍ନୋତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ଥକଙ୍କର ଏବେ କୌଣସି ଖବର ମିଳୁନି। ସେ ନିଖୋଜ ଥିବା କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେ କେମିତି ନିଖୋଜ ହେଲେ ତାହାର ସବୁ ତଥ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ଜାହାଜର ରୁମରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାପଡିଲା ନାହିଁ ?’ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

Sarthak with his friends
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସାର୍ଥକ (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛୁ। ସାର୍ଥକ ଥିବା ଶିପରେ କ୍ୟାଡଟ ଓ କ୍ରୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୨୫ରୁ ୩୦ ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ ( ସୋମବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର୍ଥକ ଆମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ ବେଳେ ମୁଁ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୩ ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ୬ ଟା ୩୦ ବେଳେ ସାର୍ଥକ ଜାହାଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜଟି ମରିସସ (Mauritius) ଦେଶର ତଟବର୍ତୀରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ପ୍ରାୟ ନର୍ଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଜାହାଜରୁ ସାର୍ଥକ କିଭଳି ନିଖୋଜ ହେଲେ ସେନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ’ ବୋଲି ଶାଶ୍ୱତ କହିଛନ୍ତି।

Sarthak with his friend Saswat
ସାଙ୍ଗ ଶାଶ୍ବତଙ୍କ ସହ ସାର୍ଥକ (Etv Bharat)

କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ମା'

କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ମା ରଶ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜା ଭଳି ମୋ ପୁଅ। ସେ ୬ ମାସ ତଳେ ଓଡିଶା ଆସିଥିଲା। ଶେଷ କଲରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା। ଭିଡିଓ କଲ କରି ମୁଁ ତା ଜାହାଜର ରୁମ ଦେଖିଲି। ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ସେମିତି ଥୁଆ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅସଜଡ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବାବେଳେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ। ସେହି ଜାହାଜରୁ ବାହାରିବାର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଠାରେ ବନ୍ଦି କରି ରଖାଯାଇଛି। ଜାହାଜକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଏବେ ସେ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନକରାତ୍ମକ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ କରଯାଇ ଖୋଜାଯାଉ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଖୋଜିବାରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।’

ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ନେଭିର ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର
MERCHANT NAVY CADET SARTHAK (Etv Bharat)

ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ଆଇମା, 'ମୋ ନାତିକୁ ଫେରେଇ ଆଣ'

ସାର୍ଥକଙ୍କ ଆଈ ସ୍ନେହଲତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସ୍ନେହଲତା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଛୁଆ କିଛି ଦୋଷ କରିନି। ମୋ ଝିଅ ତା ଛୁଆକୁ ଖୁସିରେ ଛାଡିଥିଲା। ମୋ ନାତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ତା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାତି ମୋର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ମୋ ଛୁଆ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରିଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛି।’

ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ପରିବାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳ ପଥରେ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କୀ ! ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସମରାଭ୍ୟାସ 'ସାଗର କବଚ-2'

TAGGED:

ODISHA GOVERNMENT INTERVENTION
ODISHA MERCHANT NAVY CADET
NAVY CADET SARTHAK MISSING
MISSING MERCHANT NAVY CADET
MERCHANT NAVY CADET SARTHAK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.