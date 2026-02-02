ବେଗୁନିଆ ବାସୁଦେବ ପରିଡା ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା, ୪ ଗିରଫ
ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା । ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ।
Man Shot Dead in Begunia ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିବା ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ । ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଓ ପଥର ଖଣିକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ।"
୪ ଗିରଫ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଣି କାରବାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ଭୁଜବଳ ଅତି ନିକଟରୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ମୃତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଲିଳା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ 34/2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ୪ଟି ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅଜୟ ଭୁଜବଳ, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମାନସ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୁଜବଳ । ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।
ବିବାଦରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଖୋକା, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି, ଗୋଟିଏ ମଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି । ସେହିଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବରାଳ ପରିବାର ଓ ପରିଡା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାଦ ରହିଥିଲା । ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ଖଣିରେ କାମକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଥିଲା । ବରାଳ ପରିବାରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତକ ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଗତ 19 ଜାନୁଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ସମୟରେ ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମୁସାହି ଦଲକ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଏଥିରେ ଜାମୁସାହି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ସାମିଲ ଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା ଓ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ।