୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିରହିଛି ୩୮,୯୩୬ ମାମଲା; କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସସ୍ମିତଙ୍କ ଚିଠି, ୨୦ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି
ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 14, 2026 at 4:48 PM IST
Sasmit Patra writes to Union Minister, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଫଳରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ନେଇ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର । ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋଟ ୧,୭୦,୩୪୬ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ୨୦ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ।
୩୩ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀରୁ ୨୦ଟି ଖାଲି-
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ବିଚାରପତି ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ତୁଳନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି । ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୧୩କୁ ଖସି ଆସିବ । ଫଳରେ ମୋଟ ୩୩ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ ୬୦.୬ ପ୍ରତିଶତ ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିବ । ଏହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହାଇକୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଖାଲି ପଦବୀ ହାର ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ।
୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଥିଲେ ୨୦ ବିଚାରପତି-
ଚିଠିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିପରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ । ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ୨୦ ଜଣ ବିଚାରପତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ତେବେ ୨୦୨୫ରେ ବଦଳି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବସର ଏବଂ ବଦଳି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟର ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ନୂତନ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
୧ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ-
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସସ୍ମିତ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋଟ ୧,୭୦,୩୪୬ଟି ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୮,୯୩୬ଟି ମାମଲା ୧୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଫଇସଲା ହୋଇନାହିଁ । ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହିବା ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୂତନ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଉପଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାଲିଥିବା ବିଚାରପତି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସକ-ଫ୍ରି ଜୋନ, ରୋକି ହେବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାହିଁକି ଗୟଳଙ୍କ ନିର୍ଭୟ ଚରାଭୂଇଁ ‘ଦେବ୍ରିଗଡ଼’ ? 6 ମାସରେ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି 129
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର