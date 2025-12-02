ETV Bharat / state

କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସହ ବାଳୁକା କଳାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ

36ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ 15ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ।

36th Konarak Mahotsav
36ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ (ETV Bharat Odisha)
Published : December 2, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Konark Dance Festival 2025 ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ) : ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କରେ ୩୬ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକାକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

୩୬ତମ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ:

ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ । ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ:

କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ନୃତ୍ୟ ଉପାସନା ପୀଠ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ସାରଙ୍ଗ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ଚାରି ଯୁଗ ଦେବୀ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡ଼. ଆନନ୍ଦ ଶଙ୍କର ଜୟନ୍ତ ଏବଂ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଏନ୍ସମ୍ବଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଦଶାବତାର, ଦେବୀ ଉପାସକମ ଏବଂ ଶିବୋହମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା ।

୧୫ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ :

ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ୧୫ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ମେଳା ଓ ମହୋତ୍ସବ, ମନ୍ଦିର,ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ୍ରିପୁରା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାପାନ, ଋଷ, ସ୍ପେନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଳାକାରମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବମୋଟ ୧୪୩ ଜଣ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା:

କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା । 1ରୁ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ଠାରେ ମୀନା ବଜାର କରାଯାଇଛି । ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ LED ସ୍କ୍ରିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବା ନେଇ ଚଳିତ ଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।

ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

