ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ, ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପିବ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ

୩୬ ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଓ ୧୫ ତମ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ।

36th Konark Festival and 15th International Sand Art Festival Preparatory meeting held
36th Konark Festival and 15th International Sand Art Festival Preparatory meeting held (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 21, 2025 at 7:55 PM IST

1 Min Read
ନିମାପଡା: ପୁଣି ଘୁଙ୍ଗୁରର ତାଳେ ତାଳେ କମ୍ପିବ କୋଣାର୍କ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ମନମୋହିବ ଦର୍ଶକଙ୍କର । କୋଣାର୍କ ଠାରୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆଲୋକରେ ନବବଧୂ ପରି ଆଲୋକିତ ହେବ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ । ୩୬ ତମ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଓ ୧୫ ତମ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଅଧକ୍ଷତାରେ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଠାରେ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଓ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବାଲୁକାକଳା ଉତ୍ସବ ୨୦୨୫ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡି଼ଶୀ, କଥକ, ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ, କୁଚୁପୁଡି ନୃତ୍ୟ, ମୋହିନୀ ଆଇଟମ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମିଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବା । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବାଲୁକା କଳାକାରମାନେ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ,ପାର୍କିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା,ଆଲୋକିକରଣ, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା,ପରିବେଶ ପରିଷ୍କାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି," କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଚିଭାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ଓ ବାହର ରାଜ୍ୟର ନାଚ ଦେଖିବା । ଓଡ଼ିଶୀ କଳାକାର ରହିବେ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଫେଷ୍ଟିବାଲ ହେବ । ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିମେଳା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେବ । କେଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସହ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେବ । ଆତିଥ୍ୟ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର । ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।"

ବୈଠକରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ,ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅମିୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେବ ହୀରାକୁଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

