ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ସ୍କୁଲ ଛାତରୁ ୩୫୦ ଅନ୍ତେବାସୀ ଉଦ୍ଧାର
ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେହେରୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଜଳମଗ୍ନ । ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୩୫୦ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : September 27, 2026 at 4:06 PM IST
ଖୋରଧା: ବନ୍ୟାପାଣିରେ ଫସିଥିବା ୩୫୦ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେହେରୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଫଳରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀ:
ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଅନ୍ତେବାସୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାଣପୁର ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ।ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପାୱାର ବୋଟ୍ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୋଟ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୩୫୦ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ :
ପ୍ରାୟ ୪ ଘଣ୍ଟାର ଅବିରତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ନଥିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏତେ ପାଣି ଜମିଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ବୋଟ ଚଳାଚଳ କରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଘଟଣାଟି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣପୁର ଏନଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଟୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଣି ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ ପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତରେ ବୋଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହୀରାକୁଦରୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ଆଉ 6 ଗେଟ, 26ଟି ଗେଟ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଜଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ନଦୀବନ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା