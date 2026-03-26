ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ସାଜିଲେ ‘ଜଳ ଯୋଦ୍ଧା', ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିଲେ 50 ଫୁଟର କୂଅ
ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ପାଇଁ କୂଳ ଖୋଳି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ‘ଜଳ ଯୋଦ୍ଧା' । ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 26, 2026 at 11:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାରର 'ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍' ଦଶରଥ ମାଞ୍ଝୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର 'ଓଡ଼ିଶାର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ମ୍ୟାନ୍' ଦୈତାରୀ ନାଏକ, ଦୁହିଁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ । ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦାର୍ଘ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ଏକାକୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ୩୬୦ ଫୁଟ ଚୌଡ଼ା ଏବଂ ୨୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ କାଟି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପାହାଡ଼ କାଟି କେନାଲ ଖୋଳି ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଥିଲେ । ଦୁହେଁ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିବୁ ଯିଏ 'ଜଳ ଯୋଦ୍ଧା' ସାଜି ସମାଜରେ ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । 35 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଶକୁନ୍ତଳା ଚତାର । ମହିଳା ହୋଇ ସେ ଯେଉଁ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଟିଏ । ଗାଁ କହିଲେ ମାତ୍ର 42 ପରିବାର । ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର । ସହର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ । ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ଦଳେଇ ଗାଁ । ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା-ଡମପଡା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ହଜାରେ । କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ଆଜିଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳ । ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଲୌହ-ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ଏପଟେ 3ୟ ନଳକୂପଟି ଗାଁଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା । ଦୈନିକ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଏପରି ଦୀର୍ଘ 60 ଦିନ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି 40ରୁ 50 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରର ଏକ କୂଅ ଖୋଳିଛନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାରର ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ।
କିଏ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା-
ଶକୁନ୍ତଳା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା । ଯିଏ କି ପରିବାର ସହିତ ସହରା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି । 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନ୍ଦଳେଇ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା । ପାଠ ପଢ଼ା କହିଲେ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ । ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱମୀ, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଝିଅ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଇଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ଚନ୍ଦକା- ଡମପଡା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କନ୍ଦଳେଇ ଗାଁ । ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 42 ପରିବାର ଏବଂ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଶକୁନ୍ତଳା ତାହାର ଗାଁରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଓ ନଳକୂଅର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଦୈନିକ ୩ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ୬୦ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 50 ଫୁଟ୍ ଗଭୀରର ଏକ କୂଅ ଖୋଳିଛନ୍ତି । ପୂଣି କୂଅରୁ ବାହାରିଥିବା ମାଟିରେ ୪ ହଜାର ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘଗକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଶକୁନ୍ତଳା କୁହନ୍ତି, "ଗାଁରେ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଟିଏ ରହିଛି ସେଥିରେ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ରୋଷେଇ କରିବା ହେଉ ବା ପିଇବା ପାଇଁ ହେଉ ସେହି ଖରାପ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ । ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ତେଣୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦେଖି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏକ କୂଅ ଟିଏ ଘର ପଛ ଭାଗରେ କରିବି । ବର୍ତ୍ତମନ ସେହି କୂଅରୁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଗାଁର ଅନେକ ପରିବାର ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି । କୂଅରେ ନନ୍ଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏପଟେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ଆଶ୍ରିତ ଚତାର (30 ବର୍ଷ) କୁହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁ ରେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାୟ 2-3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁ । କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଏକ କୂଅ ହେବାରୁ ସେହି କୂଅରୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନଳକୂଅ ଟିଏ ରହିଛି ସେଥିରେ ଭଲ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେହି ପାଣି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଜଳାଶୟରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ । ଏବେ ଶକୁନ୍ତଳା ଯେଉଁ କୂଅ ଖୋଲିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ।"
ସେହି ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଚିତ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି । ଏଠାରେ ଜଳ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ । ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ । ଯାହା ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ମାତ୍ର ନଳକୂପ । ଯାହା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି । ଶକୁନ୍ତଳା କୂଅ ଖୋଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଭଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା କର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଶକୁନ୍ତଳା ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୀର୍ଘ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 40-50 ଫୁଟର କୂଅ କରିଛନ୍ତି । ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ । ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଇଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସେ ପରିବେଶକୁ ବିରାଟ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ । ଆଗାମୀ ପୀଢ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବ । ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାୟସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜଳ ସଙ୍କଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ।
