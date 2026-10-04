ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଗାଁରେ ୩୫ ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି ୩ ଶହ ଲୋକ, କାହାରି ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର
ଅନୁଗୋଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଜେରେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଝାଟିମାଟି ଓ ନଡା ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : October 4, 2026 at 5:03 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଗାଁରେ ୩୫ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ୩ ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଦିନ ମଜୁରିଆ । ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ଆସିବେ, ହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଗାଁରେ କାହାର ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଝାଟିମାଟି ଓ ନଡା ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ଜେରେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରପୁର ଗାଁ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଛି ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର ରେଳପଥ । ହେଲେ ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ । ଏବେବି ଗାଁର ୩୫ ପରିବାର ଝାଟିମାଟି ଓ ନଡା ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି । ଚଟାଣ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି ପସି ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ହେଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୁଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପୋଶୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଜେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଠାଏ ଠାଏ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ଗାଁ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ଭରି ରହିଛି । ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ଯାଉଛି । ସେପଟେ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଦିଆ ଯାଇଛି । ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସ୍ଵଚ୍ଚ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଗାଁରେ କାହାକୁ ବି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିନାହିଁ ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ସୌଦାମିନୀ ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ । ହେଲେ ଆମ କଥା କେହୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ।"
ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ମୁଳୁନି:
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଗାଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଭୋଟ ସରିଲେ କାହାର ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ । ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ପର କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ରହୁଥିବା ଜାଗା ଗୋଚର କିଶମର ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁଣ୍ଠୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଭଲ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ । ବର୍ଷା ହେଲା ଘର ବିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି । ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ ।"
ଗାଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ପାଇଁ ଜମିର କିଶମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି । ଗରିବ ବାସହରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜମି କିଶମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ । ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ଜମିର କିଶମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବଣ୍ଟନ କରି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଇଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଏହି ୩୫ ପରିବାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦୀପ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଶହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ୩୫ ପରିବାରର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ
Ground Report: ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ