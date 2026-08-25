ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବେ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା, 32 ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା କମିଟି
ଗତ 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ 7 କାରିଗର । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 25, 2026 at 3:08 PM IST
Lalbaugcha Raja ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆସୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା । ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଥର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ୩୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଲବାଗଚା ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିବ ବୋଲି ପୂଜା କମିଟି କହିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ‘ଲାଲବାଗଚା ରାଜା’:
ଗଣେଷ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଅଶୋକନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଲାଲବାଗଚା ରାଜା ପ୍ରତିକୃତିର ୩୨ ଫୁଟର ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଶୋକ ନଗରରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୧୯ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଲାଇନ୍ରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ସହରର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର ମାନେ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ଗଜାନନଙ୍କ ଏହି ୩୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଟକରୁ ଆସିଥିବା ୫ ଜଣ କାରିଗର ।
8 ସେପ୍ଟେମ୍ବରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ହେବ ଆୟୋଜନ:
ଚଳିତବର୍ଷ କିପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଗଣେଷ ପୂଜା କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଣେଷ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୮ ତାରିଖରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହେବ । ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୧୪ ତାରିଖରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ କ୍ଷୀରାଭିଷେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଜାନନଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । ଏଥିସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ମେଗା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ସହିତ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ପୂଜା ସହ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସହ ପୂଜାବିଧ କରି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବେଲି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ପୂଜା:
ଏହି ଅବସରରେ ଅଶୋକ ନଗର ପୂଜା କମିଟିର ଆୟୋଜକ ଏ.ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଚଳିତବର୍ଷ ଲାଲବାଗଚା ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୧୧ ଦିନ ଧରି ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ।’
ସେହିପରି ପୁଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଚଳିତବର୍ଷର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ,ସବୁବେଳେ ଅଶୋକ ନଗର ଯୁବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ଏଠାରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯିବ । ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ମେଗା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରାଯିବ ।’
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଟି.ରମେଶ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ 3 ମାସ ହେଲାଣି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯିବ । ମୋଟ 7 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମରେ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର