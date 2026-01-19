ETV Bharat / state

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ୩୨ଟି କୁମ୍ଭୀର, ସଂଖ୍ୟା ୧୮୫୮କୁ ବୃଦ୍ଧି

ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ୩୨ଟି ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ୍ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୫୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଚଳିତବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ୩୨ଟି କୁମ୍ଭୀର, ସପ୍ତାହକ ପରେ ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 19, 2026 at 10:01 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ । ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି । ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଭର୍ଦରାଜ ଗାଓଁକରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଗଣନା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୧୮୫୮ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୨ ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୮ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀରର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୮୨୬ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ୩୨ଟି କୁମ୍ଭୀର ବଢ଼ିଥିବା ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଚଳିତବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଣୀ ବିଶାରଦଙ୍କ ସହ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ବନକର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।"




ମୋଟ୍ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୫୮କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର ୩୨ଟି ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ୍ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୫୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ୫୪ଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନଦୀ ଓ ଖାଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ୨୪ ଜଣ ଗଣନା ଟିମ୍ ରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିଲେ । ତେବେ କାନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରାଜନଗର, ମହାକାଲପଡ଼ା ଏବଂ ଗହିରମାଥା ରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଚଳିତବର୍ଷ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।


କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଗଣନା:-
ମୋଟ ୧୮୫୮ଟି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ-

  1. ହ୍ୟାଚଲିଂ: ୫୩୧ (୨୮.୫୮%)
  2. ବର୍ଷକର କୁମ୍ଭୀର: ୪୪୨ (୨୩.୭୯%)
  3. ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ: ୩୬୫ (୧୯.୬୪%)
  4. ସବ୍-ଆଡଲ୍ଟ: ୧୬୭ (୮.୯୯%)
  5. ବୟସ୍କ: ୩୫୩ (୧୯.୦୦%)

ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟରୁ କନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୨୪ (୭୬.୬୪%) କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବେ ରାଜନଗର ରେଞ୍ଜରେ ୨୯୨ (୧୫.୭୨%) କୁମ୍ଭୀର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ମହାକାଳପଡ଼ା ରେଞ୍ଜର ମହାନାଦୀ ଡେଲ୍ଟାରେ ୯୯(୫.୩୩%) କୁମ୍ଭୀର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗହିରମଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜରେ ସମୁଦାୟ ୪୩ (୨.୩୧%) କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୨ଟି କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୧୮୫୮ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ।


କେଉଁ ସାଇଜର କୁମ୍ଭୀର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଛି:-

  • ୨ ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୫୩୧ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ୫୮୫ଟି
  • ୨-୩ ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୪୪୨ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ୪୦୩
  • ୩-୬ ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୩୬୫ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ୩୨୮
  • ୬-୮ ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୧୬୭ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ୧୬୪
  • ୮ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବାର କୁମ୍ଭୀର ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୩୫୩ଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ୩୪୬
  • ମୋଟ୍ ଆକାରରେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ୧୮୫୮ଟି କୁମ୍ଭୀର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ୧୮୨୬

କୁମ୍ଭୀର ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍:-
କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଆଧାରିତ ସର୍ଭେକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରାଯିବ । ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଭାବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ମନୋନୀତ ନଦୀବନ୍ଧରେ ପୃଥକ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସଠିକତାର ସହିତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।




ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା/ଭୁବନେଶ୍ବର

