ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 31 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ
ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅନଲାଇନ କ୍ରିଫ୍ଟୋ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : October 23, 2025 at 8:05 PM IST
କଟକ: କ୍ରିପ୍ଟୋ ନିବେଶ ଆଳରେ ଠକେଇ । ଠକେଇ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଲୁଚିଥିଲେ । ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆଶାରେ ଟଙ୍କା ଜମାକରି ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଠକଙ୍କୁ ପୁରୀରେ କାବୁ କରି କଟକର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଜମାକାରୀ । ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ ହୋଟେଲରେ ଚଢାଉ କରି 32 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ।
କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 31 ଜଣ ଅଟକ:
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 31 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଠକେଇ ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅନଲାଇନ କ୍ରିଫ୍ଟୋ ଠକେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 4ଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି, 32ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ ।
ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକେଇ:
ତେବେ ଓ ଟୁ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଫ୍ଟୋ କାରବାର କରିଥିଲେ 4 ଠକ । ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପରେ ଠକେଇ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ସଂସ୍ଥା ନା ବଦଳାଇ ଆଉ ଏକ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ କ୍ରିଫ୍ଟୋ କାରବାର କରିଥିବା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ ଚାଲିଛି ଓ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କଟକ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି।
କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଡି ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି," ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ଆଜି ଏକ ଖବରଆସିଥିଲା, କିଛି ବାହାର ଲୋକେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଆମ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଜଣାପଡିଲା ଯେ 31 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର, ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବୋଲି କହିଥିଲେ । ପୁଣି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଚଲାଉଥିଲେ । ଯାହାର ନାମ ଓ ଟୁ ଓ୍ବାର୍ଲ୍ଡ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ପରେ ତାର ନାମ ଇକୋନିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଞ୍ଚ କରି ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓ୍ବେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ପଳାଇଥିଲେ । ବାହାର କିଛି ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚାରି ଜଣ ଯେତେବଳେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମାକାରୀ ମାନେ କଟକ ଆଣି ହୋଟେଲରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । 32 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛୁ । 2 ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମଟି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଇନଭେଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଫ୍ରଡ, ଦ୍ବିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅଟକ ବିଷୟରେ । ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, ଯିଏ ଏହି କ୍ରାମଇମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡିବ । "
