30ତମ ଜାତୀୟ ରୋଡ ସାଇକଲିଂ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍, ଯୋଗଦେଲେ ସାରା ଦେଶର 1000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ରୋଡ ସାଇକଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ।
Published : December 2, 2025 at 11:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 30 ତମ ଜାତୀୟ ରୋଡ଼ ସାଇକଲିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ l ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡିଶାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରର ତୁମେବସିଙ୍ଗ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ପ୍ରମୁଖ ଆଜିରର ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ l
ଏହି ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିନିୟର, ଜୁନିୟର ଓ ସବ ଜୁନିଅର ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ l ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି l ସାଇକେଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଇକେଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଓଡିଶା ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି l
ଏଥିରେ ମୋଟ 1000 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ 122 ଜଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୋଚ୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶରେ ଥିବା ସାଇକଲିଂ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଛି l ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l
A vibrant start to the 30th National Road Cycling Championship in Sambalpur! 🚴✨— DM Sambalpur (@DmSambalpur) December 2, 2025
From 2–6 December, history comes alive as 1,000 cyclists from all the states race together in Sambalpur.
Come, witness the speed, spirit & sportsmanship! 🇮🇳@OdishaSportsDep pic.twitter.com/7HExxbJEc8
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଓଡିଶା ସାଇକଲିଂ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାଇକିଲିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l"
ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସାଇକଲିଂ ଫେଡ଼ରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରି ଏଭଳି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଓଡିଶାରୁ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଉଦୀୟମାନ ହେବେ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଏହି ପ୍ରତିଭା ମାନେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି l ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଇକିଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି l କାରଣ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ସାଇକିଲିଙ୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିଥିଲା l ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଇକିଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହା ଏକ ଦାମୀ ଖେଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମରୁ କମ ପିଲା ବାହାରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବାରୁ ବହୁ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ଅକ୍ଷୟ ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି l ଆଜି ଅଣ୍ଡର-23 ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟାଇମ ଟ୍ରାଏଲ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲଡ଼ ମେଡାଲ ପାଇଛି l ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଲଡ଼ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲି l ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 4ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଗୋଟିଏ କମନୱେଲଥ ୟୁଥ ଗେମରେ ଭାଗ ନେଇଛି l ଏଠାରେ ସାଇକିଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଓ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ହୋଇଛି l"
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସିଏଫଆଇର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନରାଲ ମନିନ୍ଦରପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ 65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଜାତୀୟ ରୋଡ଼ ସାଇକଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡିଶା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା l ତେବେ ବର୍ତମାନ ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି l ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଓ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ଦେଶର 900 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡିଶା କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ l"
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସାଇକେଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ l ଏଥିରେ 900 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହେବା ସହ ତାଙ୍କର କୋଚ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l"
ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା କଜାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ସାଇକେଲିଷ୍ଟ ତଥା CFI ର କୋଚ୍ ମକ୍ସଦ ନିଜ ପତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା ଆୟୋଜନ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ହୋଇଛି l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାରଣ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି l ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳି ମାନେ ଏସିଆନ ଗେମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପାରିବେ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର