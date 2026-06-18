ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ ଯାଉଥିବା ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ ବନସ୍ପତି ଘିଅକୁ ଜବତ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 18, 2026 at 10:34 AM IST
Vanaspati Ghee Seized Puri , ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜବତ ହେଲା ବନସ୍ପତି ଘିଅ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେବଳ ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ ବନସ୍ପତି ଘିଅ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କେଉଁ ସୁଆର ରୋଷଘରକୁ ଏହି ବନସ୍ପତି ଘିଅ ନେଉଥିଲେ ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ମନା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦୀପ ଘିଅରେ କେବଳ ଓମଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାକୁ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓମଫେଡ୍ ଡିପୋ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅର ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଭଳି ଅପମିଶ୍ରିତ ତଥା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନିର ଘିଅ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ,ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ:
ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ୟାକେଟ ବନସ୍ପତି ଘିଅ ରୋଷଘରକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ଘିଅକୁ ଜବତ କରିବା ସହ କେଉଁ ସୁଆର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ, ସେନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଂହଦ୍ବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ଜଣେ ମହାସୁଆର ସେବକ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନିର ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ତଲବ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ହେବ ଦଣ୍ଡବିଧାନ:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ ଓମଫେଡ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ କେତେକ ସୁଆର ସେବକ ପାଳନ କରୁନଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କାଡ ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓମଫେଡ ଘିଅକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘିଅର ବ୍ୟବହାର ହେବନାହିଁ । ଯେଉଁ ସେବକ ଏହି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଜବତ ବନସ୍ପତି ଘିଅ କେଉଁ ସୁଆର ସେବକ ନେଇଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ କ୍ଲିନ୍, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୩ ଗିରଫ
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ, ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକିବ ବଡଦାଣ୍ଡ
୭ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ବ ! AI କ୍ୟାମେରା ନଜରରେ ପୁରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ