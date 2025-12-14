ETV Bharat / state

ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ 30 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ

ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ।

30 odia young astronomy enthusiasts to visit ISRO
ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ 30 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 14, 2025 at 10:57 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇସ୍ରୋ ଯିବେ ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜଣ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ । ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଅବସର । ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ।

ଇସ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ 30 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ (ETV Bharat Odisha)

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ:
"ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ୟାଟସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଭରୁଥିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତଭାବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ । ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଉଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟି:

ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଚନ୍ଦକାରେ 100 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ସାଇନ୍ସ ସିଟିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଳାନେଟୋରିୟମ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡପଡାରେ ଅର୍ଥାତ ପଠାଣିସାମନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଏକ ପ୍ଳାନେଟୋରିୟମର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତାମାସ 30 ତାରିଖରେ ଏହାର ଶୁଭ ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ 5ରୁ 6ଟି ପ୍ଳାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3-4ଟି ତିଆରି ଚାଲିଛି । ବ୍ରଜରାଜ ନଗର, ଖଣ୍ଡପଡା ଓ ଢେଙ୍କାନାଲରେ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"

ଆଜିର ଦିନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ । ଇସ୍ରୋ ଯିବା ନେଇ ମୋର ଛୁଆଟି ସମୟରୁ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା । ଏପରି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛିି ।~ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସିତା ସାମନ୍ତରାୟ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ:

ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନଟାରିୟମ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ କହିଛନ୍ତି,"ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ (ୟାଟସ) ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିରୁଚି ଓ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ । ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆଜିର ୩୦ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇସ୍ରୋ ସଂସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।"

ୟାଟ୍‌ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଠାଣିସାମନ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି:

ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍‌ର ଉପସଭାପତି (କର୍ପୋରେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ) ଡି ବି ସୁନ୍ଦର ରମମ କହିଛନ୍ତି,"ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ୟାଟ୍‌ସ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ଏହା ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ପଠାଣିସାମନ୍ତଙ୍କ ମହାନ ଅବଦାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । “ୟାଟ୍‌ସ”, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି । "

ୟାଟ୍‌ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ:

ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ୬୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୦ ଜଣ ବିଜୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି । ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟାରିୟମ୍‌ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲାରୁ ୭୬,୭୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ୟାଟ୍‌ସ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଏଥିରେ ୪.୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

