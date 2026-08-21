ମାଳତୀ ଜୋରରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ୩ ଯୁବକ; ୨ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେବି ଜଣେ ନିଖୋଜ
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳତୀ ଜୋର ନାଳରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 21, 2026 at 10:23 AM IST
Youths Swept Away ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ମାନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ମାଳତୀ ଜୋର ନାଳରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ୩ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ମାଳତୀ ଜୋର ନାଳରେ ଗାଧୋଉ ଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ୩ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ତେବେ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟ ବାଡମେର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୟ ନଗର ଗ୍ରାମର ପ୍ରକାଶ ଶରଣ (୨୧) l ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଯୁବକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ (୧୯) ଏବଂ ତମଶି ଅଣକିଆ (୨୦) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୩ ଜଣ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ । ଆମକୁ ପହଁରିବା ଜଣାନଥିଲା ।"
୨ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ:
ମାନେଶ୍ଵର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡମେର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୟନଗର ଗାଁର ତିନି ଯୁବକ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସାପାଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ମାଳତୀ ଜୋରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାଜଳର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ଓ ତମଶି ଅଣକିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ ଶରଣ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି:
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଧନୁପାଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ମାନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେବେ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମାନେଶ୍ଵର ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଣି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି l ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ଟିମ୍ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ: ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ଆଶାକର୍ମୀ ମୀନତି ସାହୁ, ବିପନ୍ନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଉଦ୍ଧାର
ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ ବୃଦ୍ଧ, ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର