ସେଲ୍ଫି ନିଶା ହେଲା କାଳ: ମହାନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ 3 ଯୁବକ, 2 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର
ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ସ୍ରୋତ ମାଡିଆସିବାରୁ ଭାସିଗଲେ 3 ଯୁବକ । ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 3ଟି ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : July 5, 2026 at 8:52 PM IST
କଟକ: ସେଲ୍ଫି ନିଶା ହେଲା କାଳ । ନଦୀରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ 3 ଯୁବକ । ଡ଼ଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଜାରି ରହିଛି । କଟକ ନରାଜ ପୁରୁଣା ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି ।
2 ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ନିଖୋଜ:
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କଟକ ମାଛୁଆ ବଜାରର 3 ଜଣ ଯୁବକ ନଦୀ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ପାଣି ମାଡି ଆସିଥିଲା । ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଯୁବକ ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଡ଼ଙ୍ଗା ସହାୟତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଯୁବକ ହେଲେ ମନୋଜ ମାଝୀ ଓ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ । ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ମାଡି ଆସିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ବଡ଼ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 3ଟି ଟିମ୍ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାଡିଆସିଲା ସ୍ରୋତ, ଭାସିଗଲେ ଯୁବକ:
ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ନରାଜ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବ୍ରିଜ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡିଥିବାରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ । ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ପଥର ଉପରକୁ ଯାଇ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ମାଡି ଆସିଥିଲା । ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏହି 3 ଯୁବକ । ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡ଼ଙ୍ଗା ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ନିରାପତ୍ତା ଅଭାବ:
ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କେହି ବାରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କେବଳ ଏହି 3 ଯୁବକ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି । ବିପଦ ସଂକୁଳ ସ୍ଥାନକୁ କେହି ନଯିବାକୁ କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ! ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେଠାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀଧର ନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଏପରି ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଏହିପରି ଅଘଟଣକୁ ରୋକା ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଭାସିଗଲେ 7 ପିଲା: 4ଜଣଙ୍କ ସଲିଳ ସମାଧୀ, 3 ଉଦ୍ଧାର
ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ କଲେଜ ଛାତ୍ର, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ
ଡୁଡୁମା ଜଳ ପ୍ରପାତରେ ଭାସିଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତିନି ମାସରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଘଟଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ