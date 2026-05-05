ମେଟାଲିକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ ଅଘଟଣ, ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ମେସିନ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ସାଥୀ ଶ୍ରମିକ । ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର ।

ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 11:23 AM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଅନୁଗୋଳ ମେଟାଲିକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ ଅଘଟଣ । ମେସିନ୍‌ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ହେବାରୁ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ 3 ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ରାତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ସମସ୍ତ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅଞ୍ଚଳର:

ମୃତକ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଟାଙ୍ଗରପାଲ୍ଲୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନିକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ଶ୍ରୀଧର ବେଗୁନ ଓ ୩୭ ବର୍ଷୀୟ ମଣ୍ଟୁ କମାର ଓ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁନାଖଣି ଗ୍ରାମର ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ମଙ୍ଗଳ ମାଝୀ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ଵାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ:

ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଗୋଳ ନିଶା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଅଘଟଣ ଘଟିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ୬ ଜଣ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ମେସିନ୍‌ ସଫା କରିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ ହେବାକୁ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଘଟଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କାରଖାନାର ଶ୍ରମିକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।

କଣ କହିଲେ ସାଥୀ ଶ୍ରମିକ ?

ସାଥୀ ଶ୍ରମିକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ‘କାରଖାନାରେ 6 ଜଣ କାମ କରୁଥିଲୁ । କୁଲରରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ନିର୍ଗତ ହୋଇ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ 3 ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । କାରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ନେଉଥିଲୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ।’

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ୩ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାରଖାନାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିପାରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ପୋଲିସ ।

କଣ କହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ?

ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଥିବା ନେଇ ଫୋନ ଆସିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେଉନଥିବାରୁ ହିନ୍ଦୋଳ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ।’

