ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିଅନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ, 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର
ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । କଟକ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିଅନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାନାରେ ଅଟକ ।ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 30, 2026 at 1:48 PM IST
କଟକ: ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୩ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିଅନ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ । ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ୫ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିଅନ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଗିଦ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ? ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିବା କହିଥିଲେ । ଉଭୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ନିଆ ଯାଇଥିଲା । ବିନା ଅନୁମତିରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସିପି ସୁଧାଂଶୁ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ୫ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । କେଶ ନମ୍ବର 217/2026ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରାରେ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଛି । ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଥାନାରେ କେତେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ