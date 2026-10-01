ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ONGCର ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା, 'ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର'
2026 ଜୁଲାଇ 25ରେ ONGC ପକ୍ଷରୁ ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଡିପ୍ ୱାଟର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ପ୍ରଥମ କୂପ ଖନନ ହୋଇଥିଲା।ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରେ କୂପକୁ ପର୍ଫୋରେଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 1, 2026 at 5:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନିଗମ (ONGC) ଡିପ୍ ୱାଟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍କୁ ସଫଳତା । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରୁ ପ୍ରାୟ ୪୩ କିଲୋମିଟର ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିବା କୂପରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଓଡିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
‘ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ’ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅବଦାନ । ଓଡ଼ିଶାର ତିନି ଯୁବ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ କେନ୍ଦୁଝରର ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅନିଲ କୁମାର ବଢେଇ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । କେମିତି ମିଳିଲା ଏହି ସଫଳତା ? ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା ? ଦେଖନ୍ତୁ ETV Bharat ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ....
ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ :
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୩ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ । ସମୁଦ୍ର ତଳେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଦେଶର ଏହି ଉପଲବ୍ଧିରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା ନୁହେଁ । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ର ସମୂହ ପ୍ରୟାସ । ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ସେହି ଟିମ୍ରେ ଥିଲେ ସିନିୟର ଜିଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ ଓ ଅନିଲ କୁମାର ବଢେଇଙ୍କ ସହ ଡ୍ରିଲିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନୁଭବ ଓଝା, ରୌନକ ଆରୋରା ଓ ମନଜିତ କୁମାର, କେମିଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଘୋଷ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ମହାୱାର ଓ ଅଙ୍କିତ ଚୌଧୁରୀ । ସେହିପରି ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ପଳାସପୋଙ୍ଗାର ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ଓଏନ୍ଜିସିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା :
ଦେଶର ଏହି ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ନିରୁପମା ବାରିକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବିବେକାନନ୍ଦ । କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । କଟକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ (+2) କଲେଜରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଧରଣୀଧର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିଲେ । ପରେ ଆଇଆଇଟି (IIT) ଧାନବାଦରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏବେ ONGCରେ ସିନିୟର ଜିଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ତଳର ଭୂଗର୍ଭ ଗଠନକୁ ବୁଝିବା, ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସମ୍ଭାବନା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏହି ଭଳି ଜଟିଳ କାମରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି । ପୁଅ ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ।
ଏଠାକାର ଗ୍ୟାସ ସାରା ଦେଶକୁ ଯିବ :
ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାପା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଡ଼ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ONGCରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଶାଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠାକାର ଗ୍ୟାସ ସାରା ଦେଶକୁ ଯିବ । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୁଅ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ।"
ଶକ୍ତି ଓ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡିତ ଅନିଲ :
ONGCର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରର ପୁଅ ଅନିଲ କୁମାର ବଢେଇ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହିର୍ମା ଗାଁ । ସୁନ୍ଦର ବଢେଇଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ । ସୈନିକ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିଥିଲେ । ପରେ ଆଇଆଇଟି ଧାନବାଦରେ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା । ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ONGCରେ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜି ଦେଶର ଶକ୍ତି ଓ ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅନିଲ ଟିମ୍ର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ:
ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୀଲ କୁମାର ବଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ଓଏନ୍ଜିସିର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ଆବିଷ୍କାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଏହି ଅଫ୍ସୋର୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଆଗକୁ ବଢୁଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଡିପ୍ ୱାଟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନରେ ଗ୍ୟାସର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ONGC, ଓଡିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ । "
ସଫଳତା ପଛରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ, ଡ୍ରିଲିଂ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏହା ଆହୁରି ଗର୍ବର ବିଷୟ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନ ଦଳରେ 3 ଜଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରିକ, ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ମୋ (ଅନୀଲ କୁମାର ବଢ଼େଇ) ସହ କେରଳର ଅବଦୁଲ ୱାହିଦ ଏହି ଟିମର ଅଂଶ । ଡ୍ରିଲିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନୁଭବ ଓଝା, ରୋନକ ଆରୋରା ଏବଂ ମଂଜିତ କୁମାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି । "ଏହା କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏହା ନିଷ୍ଠାର ଫଳ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୀଲ କୁମାର ବଢ଼େଇ ।
ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବାରୁ ଗର୍ବିତ :
ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ଅନୀଲ କୁମାର ବଢ଼େଇଙ୍କ ବାପା ସୁନ୍ଦର ବଢ଼େଇ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ONGC ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ONGCକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅ ଅନୀଲ କୁମାର ବଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଆଇଆଇଟି ଧାନବାଦରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଅନୀଲ ବରିଷ୍ଠ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି । ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"
ଏମିତି ଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା :
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉତ୍ତାଳ ସମୁଦ୍ର । ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ହଜାର ହଜାର ମିଟର ଗଭୀରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ONGC ପକ୍ଷରୁ ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନୁସନ୍ଧାନ । ୨୫ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଡିପ୍ ୱାଟର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ପ୍ରଥମ କୂପର ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କୂପଟିର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡେପ୍ଥ ଥିଲା ୧,୬୨୩ ମିଟର । ଦୀର୍ଘ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ୧,୪୪୧ରୁ ୧,୪୫୨ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବେୟାରିଂ ଜୋନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ କୂପକୁ ପର୍ଫୋରେଟ୍ (ଛିଦ୍ର କରିବା) କରାଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ONGC ଅନୁସାରେ, କୂପରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରିଜର୍ଭୋୟାର୍ ପ୍ରେସର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଆବିଷ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ଅଫ୍ସୋର୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି । କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରୁ ଏହି କୂପର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୪୩ କିଲୋମିଟର । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ଏହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଅଫ୍ସୋର୍ ଆବିଷ୍କାର ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରି ବିକାଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ରିଜର୍ଭର ପରିମାଣ ଆକଳନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା । ଯଦି ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।
ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଓଡିଶା :
ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି, ରସାୟନ, ଷ୍ଟିଲ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଘରୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସମୁଦ୍ରତଳସ୍ଥ ପ୍ରଣାଳୀ, ପାଇପଲାଇନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପରିବହନ ଯୋଗାଣ ଭିର୍ତ୍ତିଭୂମୀର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବ । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଣ, ଡ୍ରିଲିଂ ସେବା, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିର୍ମାଣ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବ ।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟାୟନ:
ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଏକ କୂପରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା ନୁହେଁ । ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ ବେସିନ୍ରେ ଆହୁରି ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଏହା ନୂଆ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଏହା ହେଉଛି ONGCର ‘ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ’ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ର ପ୍ରଥମ କୂପରୁ ମିଳିଥିବା ଆବିଷ୍କାର । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ଏବେଠାରୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଜର୍ଭ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଭାବେ କହିହେବ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ, ରିକଭରେବଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ ।
ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା କେମିତି ?:
ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ତୈଳ ରହିଛି ବୋଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Geological Survey), ଭୂ-ଭୌତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Geophysical Survey) ଓ ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Seismic Survey) କରାଯାଏ । ମହାନଦୀ ବେସିନରେ ଏହି ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ୧୯୭୮ରୁ ମହାନଦୀ ଅଫ୍ସୋର୍ରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Gravity Survey), ବାୟୁଚୁମ୍ବକୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Aeromagnetic Survey) ଓ ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Seismic Survey) ହୋଇଛି । 2D ଓ 3D ଭୂକମ୍ପୀୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ।
ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କ’ଣ ଓ କେମିତି ହୁଏ ?:
ସହଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ ପଠାଇ ପଥର ଓ ମାଟିର ସ୍ତରର ଗଠନ ଜାଣିବାକୁ ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ । ସମୁଦ୍ରରେ ବିଶେଷ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାହାଜ ଚାଲିଥାଏ । ଏଥିରୁ ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗ ସଂକେତ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ପଠାଯାଏ । ଏହି ତରଙ୍ଗ ଭୂସ୍ତରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଫେରିଥାଏ । ପଛକୁ ଫେରୁଥିବା ସଂକେତକୁ ବିଶେଷ ସଂବେଦକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସେନ୍ସର ତାର ଧରିଥାଏ । ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରି କହିଲେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାହାଜ ପଛରେ ଲମ୍ବା ସେନ୍ସର କେବଲ ବା ଷ୍ଟ୍ରିମର ଟଣାଯାଏ । ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଶତାଧିକ ସେନ୍ସର ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ଫେରୁଥିବା ଭୂକମ୍ପୀୟ ତରଙ୍ଗର ସଙ୍କେତକୁ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ । ତଥ୍ୟକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରି କେଉଁଠି ଅବସାଦୀ ବେସିନ (Sedimentary Basin) ରହିଛି, ଭୂସ୍ତର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଢଳିଛି, କେଉଁଠି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ (Geological Structure) ରହିଛି, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ରହିଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ।
A major milestone for India’s offshore energy exploration! ONGC continues to unlock new domestic energy sources by exploring India’s deep and ultra-deepwater frontiers as a part of the Samudra Manthan initiative launched under the visionary guidance of PM Sh @narendramodi Ji. The discovery, along with other finds in the area, opens up the potential for cluster development through shared facilities under the PNG Rules, 2025, providing a pathway to bring deepwater resources into production more efficiently. Kudos to Team ONGC! @PMOIndia @PetroleumMin @ONGC_ @PIB_India— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) September 21, 2026
2D ଓ 3D ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ:
2D ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ରେଖାରେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଭୂଗଠନ ଦେଖିବା ଭଳି ବୁଝିହେବ । କିନ୍ତୁ 3D ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ବହୁ ଦିଗରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମୁଦ୍ର ତଳର ଭୂଗଠନର ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ (3D) ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହାର ଫଳରେ ଡ୍ରିଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରର ଆକାର, ଗଠନ ଓ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି । ‘ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ’ ଯୋଜନାରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ କୂପ ଖୋଳିବା ଓ ଗ୍ୟାସ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା କିପରି? :
ଡିପ୍ ୱାଟର୍ ଖନନ ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ୨୦୨୬ ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ଏହି ଅଭିଯାନର ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । MN-DWN18-1-HD କୂପକୁ ମହାନଦୀ ବେସିନ୍ରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ଡିପ୍ ୱାଟର୍ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ । ଖନନ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିଥାଏ । ଡ୍ରିଲିଂ ପାଇପର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଭୂସ୍ତରକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖନନ କରାଯାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ମିଳେ । MN-DW18-1-H-D କୂପରେ ୧,୪୪୧–୧,୪୫୨ ମିଟର ଖନନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବା ଭୂସ୍ତର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଗ୍ୟାସ୍ କୂପରୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଶାଜନକ ପ୍ରବାହ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଚାପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୋଟ ଭଣ୍ଡାର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ । ଆଗକୁ ଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ କୂପ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଆକାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ।
#ONGC strikes gas in the deep waters of Mahanadi Basin.— Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) (@ONGC_) September 21, 2026
MDW-28, the maiden well of ONGC’s current deepwater campaign in the Mahanadi Basin is flowing gas with encouraging rates and sustained reservoir pressure.
The campaign was launched on 25 July 2026 by Hon'ble Minister of… pic.twitter.com/whAV8TubIK
ଭାରତର ଗଭୀର ଓ ଅତିଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ୱେଷଣକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଅଫ୍ସୋର୍ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୋଜନା ବା 'ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ' ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୩୦-୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮୪,୦୮୪ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୬୦ଟି ଗଭୀର ଓ ଅତିଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କୂପକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଖନନ ଅର୍ଥର ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
The Cabinet’s approval of ‘Samudra Manthan’ marks a transformative leap towards strengthening India’s energy security and unlocking our vast offshore potential. By combining investment, cutting-edge technology, skilled human capital and modern infrastructure, Samudra Manthan will give fresh momentum to ‘Make in India’ and Aatmanirbhar Bharat. https://t.co/VKeKpns7fM— Narendra Modi (@narendramodi) July 31, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ONGCର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ; ମହାନଦୀ ଅଫଶୋର ବେସିନରେ ପ୍ରଥମ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଡ୍ରିଲିଂ ଆରମ୍ଭ
EXPLAINER: ଖଣିର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଦୁଃଖ; ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୪୦ ଲକ୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର