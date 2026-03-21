3 ମାସ ଦରମା ବନ୍ଦ ତାତି: ରାଜରାସ୍ତାରେ 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମଧାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ
ମହିଳା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିନଥିବା ଓ 80 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଦରମା ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।
Published : March 21, 2026 at 2:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୭ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ମଧାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା ସଂଘ । ବିଗତ 3 ମାସରୁ ଦରମ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ନେଇ ପାଚିକାମାନେ ବିରୋଧ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଲୋୟର ପିଏମଜି ଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିନଥିବା ଓ 80 ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଦରମା ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଖରା ତାତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶରେ ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପାଚିକା ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ।
- ପାଚିକା ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
- ୧୦ ମାସ ବଦଳରେ ୧୨ ମାସର ଦରମା ପ୍ରଦାନ
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ
- ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଦୈନିକ ୪୬୨ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଚିକା ମା'ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୩୮୬୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
- ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି 7ଟି ଦାବି ରହିଛି
3 ମାସର ଦରମା ମିଳିନାହିଁ:
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ ପୋଷଣ ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧୁଥିବା ପାଚିକା ମାନେ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ପାଚିକା ଦୈନିକ ମାତ୍ର 80 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ 3 ହଜାର ଓ ଦଶ ମାସର ଦରମା ବାବଦରେ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସର ଦରମା ମିଳିନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପାଚିକା ମା' ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 9 ଟାରୁ ଅସି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରାନ୍ଧିବା ସହ ସ୍କୁଲ ସଫା କରିବା, ବାସନ ଧୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ସହ ଶୌଚ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି ।
80 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ପାଚିକା:
80 ଟଙ୍କାରେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ । ଏହି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ପାଚିକା ମାନେ କିପରି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ତାହା ସରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସୁମିତ୍ରା ରଥ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । "ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଓ କମିଟି ଲୋକ ବାହାର କରିଦେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ମ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି । ସରକାର ଯଦି 80 ବର୍ଷରୁ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ 3500ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଚାର । ଏହା ସହିତ ରାତି ସମୟରେ କିଭଳି 3 ଦିନ ହେଲା ରହୁଛୁ ତାହା ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି । ଦୂର ଦୁରାନ୍ତାରୁ ଆସିଥିବା ପାଚିକାମାନେ ନିଜର ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ପାଚିକା ସଙ୍ଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା କହିଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପାଚିକା ମାଳତୀଲତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦିନ ସମୟରେ ଖରା ତାତି ଓ ରାତିରେ ମଶା ଡାଉଁଶରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ମୁଢି ଖାଇ ରହୁଛୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚୂଡା କଦଳୀ ଖାଉଛୁ । ଆମର ଦରମା ନାହିଁ । ଧାର ଉଧାର କରି ଆଣି ଖାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଦେବଗଢ଼ର 40 ବର୍ଷିୟ ପାଚିକା ସରୋଜିନୀ କୁମୁରା । ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପାଚିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜର ହକ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି । ହେଲେ ସରକାର କୌଣସି ନଜର ରହୁନାହାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର