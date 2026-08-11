ETV Bharat / state

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍କୁଲର ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ

ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 3 ଛାତ୍ର । ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରୁ ଖସି ପଳାଇ ଥିଲେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

3 missing students of nayagarh school rescued
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍କୁଲର ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ନିୟୁ ଟାଉନ ସ୍କୁଲରୁ ସୋମବାର ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ, ବିପଦସଙ୍କୁଳ ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି । ପଚରା ଉଚରା ପରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରୁ ଖସି ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ତାହା କହିଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ ନିୟୁ ଟାଉନ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର ନୟାଗଡ଼ ମହିଳା କଲେଜ ରୋଡ଼ସ୍ଥିତ ସାଇ ଶିକ୍ଷା ଟିୟୁଟୋରିଆଲ ହଷ୍ଟେଲ ରହି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ । ସବୁଦିନ ପରି ଗତାକଲି ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃମି ନାଶକ ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 3 ଟାରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ଟଏଲେଟ ଯିବା ପାଇଁ କହି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିନଥିଲେ ।'

ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍କୁଲର ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଥିବା ଜାଣି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ। ଏଥି ସହିତ ଟାଉନ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ।'

ପୋଲିସ ,ହଷ୍ଟେଲ କତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ପୋଲିସ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା।

ଏହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତାରସିଂ ଅଞ୍ଚଳର । ଉଦ୍ଧାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲେ ।

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରୁ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ କହିଛନ୍ତି । 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖସି ଆସି ଉକ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଟଏଲେଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । ହେଲେ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ଜାଣି ପିଲାମାନେ ଯାଇ ପାରି ନ ଥିଲେ । ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ । ଯାହା ବି ହେଉ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଜୋରଦାର ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା: ୨୭୭ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୨ ଗିରଫ

TAGGED:

NAYAGADA
NAYAGARH SCHOOL STUDENTS
ନୟାଗଡ଼ ନିୟୁ ଟାଉନ ସ୍କୁଲ
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର
MISSING STUDENTS RESCUED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.