ETV Bharat / state

ବିବାହ ଭୋଜିରେ ପାଣି ପାଉଚ୍‌ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପିକ୍‌ଅପ୍‌ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି 3 ନାବାଳକ ମୃତ

ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଶୈଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

ଓଲଟି ପଡିଛି ପିକ ଅପ୍‌ ଭ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 29, 2026 at 8:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ନାବାଳକଙ୍କ ଜୀବନ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ବଲାଙ୍ଗୀର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)

ପିକ୍‌ ଅପ୍‌ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି ଆଖିବୁଜିଲେ 3

ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା ପିକ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାରଲାଡ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେସୁନବାହାଲି ଗାଁରେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ପାଣି ପାଉଚ୍ ସରି ଯିବାରୁ ଏକ ପିକ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକ ଓ କିଛି ଯୁବକ ପାଖ ମାର୍ଲାଡ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମାର୍ସଲାଡ ଗ୍ରାମ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ଯାନ ଏକ ମୋଟରସାଇକଲ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବା ପିକ୍ ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟିଟିଲାଗଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଉ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।

ଓଲଟି ପଡିଛି ପିକ ଅପ୍‌ ଭ୍ୟାନ (ETV Bharat Odisha)

ସମସ୍ତ ମୃତକ ନାବାଳକ

ମୃତ ଶିଶୁ ମାନେ ହେଲେ ଲେଶୁନ ବହାଲି ଗ୍ରାମର ରାଜବିର ତାଣ୍ଡି (୧୪), ତେତେଲଖୁନ୍ତି ଗ୍ରାମର ରାଜା ସିକ୍କା (୧୫) ଓ ଲେସୁନ ବାହାଳି ଗ୍ରାମର ଆଲୋକ ତାଣ୍ଡି (୧୫) ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଣ୍ଡି ଓ ମୋସେଶ ତାଣ୍ଡି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିଟିଲାଗଡ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସମାନ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହାନି ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଟିଟିଲାଗଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ବିଜୁ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯାହାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛୁ" ।

TAGGED:

ROAD ACCIDENT BOLANGIR MINOR DEAD
BOLANGIR ACCIDENT NEWS
ODISHA ROAD ACCIDENT
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା
MINOR DIED ACCIDENT BOLANGIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.