ETV Bharat / state

ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ 5ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନଏଚଆରସିର 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍

ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ, ସେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ(NHRC) ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

3 member NHRC Team Kendrapada visit to probe Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha assult case
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 3, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ୩ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ଏହି ଟିମ୍‌ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସହ କଣ ହୋଇଥିଲା ?
ଗତ ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା, ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ସମୟର ମୋବାଇଲ୍‌ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିଡିଓ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବାକ୍‌‌ବିତଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିଡିଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । 'ଥାନା ପରିସରରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା' ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ:
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ମାମଲା ନଂ 575/18/27/2026 ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ -ଇସାମ୍ ସିଂହ, ଗୁଗନ୍ ରାମ ଓ ଶଶିବାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ୩ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍‌କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏନଏଚଆରସି ଟିମ୍:

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍‌ପିଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟିମ୍‌ ଅକ୍ଟୋବର 5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି 5 ଦିନ ଧରି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବେ । ଏହି ସମୟରେ କମିଶନ ଟିମ୍, ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ, ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ (IO) ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ । ଏହାଛଡ଼ା ଘଟଣା ସମୟରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଯାଞ୍ଚ କରି ପାରନ୍ତି ।

ପ୍ରମାଣ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବି: ସରପଞ୍ଚ

ଫୋନ୍‌ ଯୋଗେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ମୁଁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି । କମିଶନ ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେସବୁକୁ ମୁଁ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିବି । ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, କମିଶନ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍‌ ଆୟର୍‌ କହିଛନ୍ତି, "କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ସେମାନେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଗ ଚକ, ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ଜନନୀ !

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଅନସୂୟା, ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କୁ କଲେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ

Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାନ୍ତସାହି-ଗଣ୍ଡାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପ୍ରତିବାଦ

ଯମଦୂତ ପରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଥିଲା ଷଣ୍ଢ, ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କୁଟି; ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଚାମେଲି ଓଝା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ
ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ତଦନ୍ତ
CHAMELI OJHA ASSAULT CASE
ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲାରେ ଏନଏଚଆରସି ତଦନ୍ତ
NHRC VISIT ON CHAMELI OJHA ATTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.