ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ୍
Published : May 11, 2026 at 8:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଡିମିରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପତି ସାହୁ (୪୦)। ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତିକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରର ଶାଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦରରାୟ (୨୯), ବରମୁଣ୍ଡା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନିର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଥ (୨୭) ଓ ବର୍ଷାରାଣୀ ବେହେରା (୨୬)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମା' ବୀଣା ସୁନ୍ଦରରାୟଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୪୧୫/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା ।
ମେ' ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭.୪୫ ସମୟରେ ମୃତ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶାଶ୍ବତଙ୍କୁ ପଛରେ ବସାଇ ଏକ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭର ବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପତି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଚଳାଇ ଯାଉଥିଲା। ବାଇକକୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟ ଆରୋହୀ ରାସ୍ତାରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଚଳାଉଥିବା ସ୍କୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶାଶ୍ୱତ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ବର୍ଷାରାଣୀ ତିନିହେଁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରକକୁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପତିକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମହାଭାରତ ! ଜ୍ବାଇଁ ପୁଅଙ୍କୁ ଶ୍ବଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ହାତରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠକ: ମାନବାଧିକାର ଫୋରମର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହି ମାଗୁଥିଲା ବଟି