୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍

୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
EX COLLECTOR CORRUPTION CASE, ଢେଙ୍କାନାଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର : ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ତଥା ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ (Rigorous Imprisonment) ସହ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୨୫ ବର୍ଷ ତଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୩ ଦୋଷୀ, ୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବତନ DRDA ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ପରିବହନ ଠିକାଦାର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳସାମନ୍ତ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୧-୦୨ ମସିହାରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ FCI ଗୋଦାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଦରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ।
ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଡିଆରଡିଏ ପିଡି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)
ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ DRDA ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଦେଇଥିବା ଅଧିକ ପରିବହନ ଦରକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରକୁ ଅନୁସରଣ ନକରି ଠିକାଦାର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କ ହାତଲେଖା କୋଟେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଦରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅଧିକ ଦରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।ଏହି ମାମଲାରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ୍, 1988ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହ ୧୩(୧)(ଡି) ଏବଂ IPCର ଧାରା ୪୬୮, ୪୭୧, ୪୨୦ ଓ ୧୨୦-ବି ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ୧ ବର୍ଷର କଠୋର କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦୁଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ।
ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ IAS ଅଧିକାରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ । (ETV Bharat Odisha)
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଅନୁଜ୍ଞା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଡିଆରଡିଏ ପିଡି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାଶଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଏକ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରିବହନରେ ମନମାନି କରିଥିଲେ । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଭୟେ ୮ଲକ୍ଷ ୯୯ହଜାର ୩୬ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି ୯ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ୬/୩/୨୦୦୩ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ନଂ.୧୦ରେ ଏକ ମମାଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଠିକାଦାର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ । ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନା ଓ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ ଆହୁରି ୩ ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଢ଼ାପାଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ: ଜମି ବିବାଦରୁ ମାଡ଼ପିଟ୍, ୧୮ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ସୁଭଦ୍ରା' ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡ; ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋତିଦେଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ/ଭୁବନେଶ୍ବର