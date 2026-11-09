ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ଡିଭାଇରଡରରେ ପିିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, 3 ମୃତ
ଵାଣିଗୋଚ୍ଛା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ।
Published : November 9, 2026 at 7:33 AM IST
ନୟାଗଡ: ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ । ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଅଧାରସ୍ତାରେ ମୃତଦେହ ପାଲଟିଗଲେ । ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି । ଦଶପଲ୍ଲା ଶାଳଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା କଡ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପ ବାଗ, ଶୀର୍ଷ ବାଗଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁର ଈଶ୍ୱର ସାହୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେତ୍ରଭାନୁ ଏବଂ ସଂପର୍କୀୟ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୃତଦେହ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ଦଶପଲ୍ଲା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶାଳଭଙ୍ଗା ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା କଡ ଡିଭାଇଡରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ପୁଅ ନେତ୍ରଭାନୁ ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ସଂପର୍କୀୟ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଵାଣିଗୋଚ୍ଛା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତାପ ବାଗ, ଶୀର୍ଷ ବାଗଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଈଶ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ନେତ୍ରଭାନୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ରାସ୍ତାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ଟ୍ରକ, 7 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍ ଘଟଣା; ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ