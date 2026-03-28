କାଳବୈଶାଖୀର କୋପ: ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତିନି ମୃତ, ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ବିଭାଗ

ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଧରି ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତୀ ସିଂହ

3 die in Norwester rain in separate incidents
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 28, 2026 at 2:38 PM IST

Updated : March 28, 2026 at 2:56 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର:କାଳ ସାଜିଛି କାଳବୈଶାଖୀ । କିଛି ଦିନ ହେବ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଝଡ ବର୍ଷା ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ 7 ଦିିନ ପାଗ ଏପରି ରହିବ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ହଠାତ୍‌ ଆସିଥିବା କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋର ପବନ ବହିଥିଲା । ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଦୁଇଜଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକ ଜୀବନ ହାରାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। କୁଳିଅଣା ରୋଡ଼ ଆସାନଯୋଡ଼ା ନିକଟରେ ଜଣେ ମଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିପରି ଖୁଣ୍ଟା-ବାରିପଦା-ଉଦଳା ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କର ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଝଡ଼ରେ ବାରିପଦା ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଖୁଣ୍ଟି ଉପଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡିଆ ଗଛ ପଡି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ସେହିପରି ସହ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ହାରାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପିପିଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଇଶପୁର ପଂଚାୟତର ଅଲିଶା ଗାଁରେ ଅଚାନକ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷାଝଡ ମାଡି ଆସିଥିଲା । ଝଡ଼ ବେଗ ବଢ଼ିବାରୁ ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡି ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଗତ କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା 30 ମିନିଟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ଧୂଳିଝଡ଼ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ପବନ ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା |

ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଛି ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କ

ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଧରି ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ନ ରହିବାକୁ, ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବାକୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ପାଗ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ବିଭାଗ ।


ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି. ବେଗର ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ କୁଆପଥର ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

