ETV Bharat / state

କଂଗ୍ରେସରୁ 3 କ୍ରସ ଭୋଟିଂ; ରମେଶ, ଦାଶରଥୀଙ୍କ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଚୁପ ରହିଲେ ସୋଫିଆ

ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏଜେଣ୍ଟ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସୋଫିଆ କିଛି ନକହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ODISHA ASSEMBLY

3 cross voting from Congress
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 16, 2026 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜୋର ଧରିଛି । କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚୁପ ରହୁଥିଲେ ,ଦଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି । କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ଜରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ ହେଲେ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି।

ହେଲେ ଭିତରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ, ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ଭୋଟ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏଜେଣ୍ଟ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସୋଫିଆ କିଛି ନକହି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୋଫିଆ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସୋଫିଆ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରା ଯାଉଥିଲା ଆଊ ସେମାନେ ହିଁ ଦଳ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାଶ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାକୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

କଂଗ୍ରେସରୁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'କଂଗ୍ରେସରୁ ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ । ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଗକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରୁ ଫେରିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ; ଚାଲିଛି ଭୋଟ, ଲାଗିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ

TAGGED:

BJP VS BJD CONGRESS
CROSS VOTING IN CONGRESS
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026
CONGRESS MLA SOFIA FIRDOUS
ODISHA RAJYA SABHA ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.