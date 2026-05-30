ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୨ ଦିନିଆ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

୨ ଦିନିଆ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Utkal University
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 8:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ଯତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୨ ଦିନିଆ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମେ' ୩୧)ରୁ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଭବନରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ -୨୦୨୬ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ୍ କି ବାତ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ । ଏଥିରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା-୨୦୩୬' ଏବଂ ‘ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭' ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ୨ ଦିନିଆ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ (ETV Bharat Odisha)

NEP ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା:
ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ତୃତା ଆଧାରିତ ଚାନ୍ସଲର୍ସ କପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିବସରେ 'ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି-୨୦୨୦' (NEP) ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ । NEP ଅଧୀନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର, ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା, ଦକ୍ଷତା ସମନ୍ବୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଫ୍ରେମଓ୍ବାର୍କ, ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ।


ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରା‌ଯିବ । ବିଶେଷକରି ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ପଦକ୍ଷେପ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିଳ୍ପ- ସଂଯୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମଡେଲ୍, କାର୍ବନ ଡେଟିଂ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, କ୍ଵାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, AI, ଉଦ୍ଭାବନା ଓ ଗବେଷଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ସହ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ।

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020ର ପ୍ରଣୟନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବିଶେଷ କରି ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ଵିତୀୟ ବର୍ଷର ଏକ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ବି ଆଲୋକପାତ ହେବ । ଆଗାମୀ ଦିନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ICC ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, କ୍ୟାମ୍ପସରେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟର ଉପଲବ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, NAAC ମାନ୍ୟତା ନେଇ ରଣନୀତି ନିର୍ଧାରଣ କରାଯିବ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10 ଟା ସମୟରୁ ଲୋକଭବନରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । କୁଳାଧିପତି ତଥା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ୨ ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କୁଳପତି ଯୋଗ ଦେବେ । ନିୟମିତ କୁଳପତି ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏହା କୁଳାଧିପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

