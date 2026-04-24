ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ, ଓଡିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରୁଫ୍ଟପ୍ ସୋଲାର
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ସହ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : April 24, 2026 at 9:33 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ସହ ସରକାରଙ୍କ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ (DISCOMs) ଗୁଡ଼ିକର ୨୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା କିଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି । ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା (PMSG-MBY) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର୍ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ULA ଯୋଜନା ଦେଶରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଯାହା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରଣନୀତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଭିଯୋଗ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ନିରାପଦ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ନଜରରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ (DISCOMs) ଗୁଡ଼ିକର ୨୯ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୃଥକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ TPNODL, TPSODL, TPCODL ଏବଂ TPWODL ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଡିସକମ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଚାଲୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହ୍ରାସ, ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍
ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା (PMSG-MBY) ଅଧୀନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗତ ୧୩ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ୭୫,୦୨୧ କୋଟିର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ୟୁଟିଲିଟି-ଲେଡ୍ ଏଗ୍ରିଗେସନ୍ ସ୍କିମ୍ (ULA) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ୧ କିଲୋୱାଟ୍ ସଂଯୋଜିତ ଭାର ଥିବା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧,୮୭୫ ର ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଅବଦାନରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର୍ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, PMSG-MBY ଅଧୀନରେ ୫୫,୮୮୮ ଟି ସ୍ଥାପନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ULA ଯୋଜନା ଅତିରିକ୍ତ ୨୯,୦୦୦ ଟି ସ୍ଥାପନରେ ଅବଦାନ ଦେଇଛି । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୪,୮୮୮ ଟି ଛାତ ସୌର ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ,ULA ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ୩ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଛାତ ସୌର କଭରେଜ୍ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଯାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ୮୩,୯୭୯ ଟି RTS ସ୍ଥାପନ ହାସଲ କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାସକୁ ୨୫,୦୦୦ ସ୍ଥାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ମାଟିଆଖାଲ (୨୦୦ ପରିବାର), ଓଲାବା (୪୧ ପରିବାର) ଏବଂ ଦେବାଭୁଇଁ (୨୯ ପରିବାର) କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋଟ ୨୮୦ ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ମାସିକ ବିଲ୍ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆଲୋଚନା
ସୁଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ୍ (AT&C) କ୍ଷତି ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୯.୫% ରୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୪.୬% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅଣ-ସହରାଞ୍ଚଳ ବିତରଣ ୟୁଟିଲିଟି ମାନ୍ୟତାରେ TPNODL ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ TPCODL ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଖୁଚୁରା ଶୁଳ୍କରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) ଅଧୀନରେ ୧୭ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଦୂରଗାମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଓଡ଼ିଶାର ଦୂରଗାମୀ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ୧୬ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିସପେନସାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ୪ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଡିସପେନସାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ବଢାଇବା ପାଇଁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ଟି ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ୨୪ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସେବାରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର (PM Surya Ghar) ଯୋଜନା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବଢାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର