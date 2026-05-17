ସୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ୨୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକ
କପ୍ତିପଦାରୁ ଅନୁଗୋଳ ଆଣୁଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ । ତଦନ୍ତ କରି ଅଟକ ରଖିଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 17, 2026 at 10:39 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସୋର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୨୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ନିଆଯାଉଥିଲା ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ । ଏଥିସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଅନୁଗୋଳ ଆଣୁଥିଲେ:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ୨୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଆଣି ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଅନୁଗୋଳ ନେବାପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେନେଇ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ରେଳବାଇ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
ଯୁବକ ଅଟକ:
ସେଥି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଜଣାଇଥିଲା । ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ସଦସ୍ୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ୨୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ନିଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ଚାଇଲଡ୍ଡ ଲାଇନ ସୁପରଭାଇଜର ତପସ୍ୱିନୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି," ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୨୯ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ନାବାଳିକା ଓ ୫ ଜଣ ନାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୋର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁଇଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସେମାନେ ସମର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କାଉନସେଲିଂ କରାଗଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର