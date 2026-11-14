2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ, ୨୮ତମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓଡିଶା ସମେତ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା।
Published : November 14, 2026 at 7:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୨୮ତମ ବୈଠକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଓଡିଶା ସମେତ ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ।
ଯୋଗ ଦେବେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁଯାଉଛି ୨୮ ତମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକ । ୨୯ ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ଓ ଫଇସଲା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ବା FTSCର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏହି ବୈଠକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିବ । ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ERSS-112ର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୃଷ୍ଟି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସଚିବାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୨୭ତମ ବୈଠକ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ବୈଠକରେ ମସାଞ୍ଜୋର ଡ୍ୟାମ, ତାଜିଆପୁର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।
ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହ:
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଅମିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ । ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୨୦ରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକର ଅୟୋଜକ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ।
ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍:
୧୯୫୬ ମସିହାର ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦେଶର ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନାଲ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ବାର୍ଷିକ ଭିତ୍ତିରେ ବଦଳ ହୋଇଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର