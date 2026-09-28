ହୀରାକୁଦର ୨୮ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ ଖୋଲା, ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ 3ଫୁଟ ପାଣି
ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି 28ଟି ଗେଟ୍ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : September 28, 2026 at 9:03 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ର ୨୮ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବାମପଟରୁ ୧୯ଟି ଏବଂ ଡାହାଣପଟରୁ ୯ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।
ବୁର୍ଲା ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ ଖରା ରହିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ 28ଟି ଗେଟ ଖୋଲିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ ମାଳତୀ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି l
ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି
ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଜଳସ୍ତର 629.08ଫୁଟ ରହିଛି l ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରକୁ ହାରାହାରି ଜଳପ୍ରବେଶ ୬,୧୭,୩୦୮ କ୍ୟୁସେକ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 28 ଟି ଗେଟ ଜରିଆରେ ହାରାହାରି ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ପରିମାଣ 4,96,602କ୍ୟୁସେକ୍ ରହିଛି l ସ୍ପିଲୱେ ବା ଗେଟ୍ ଦେଇ 4,58,052 କ୍ୟୁସେକ, ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ 34141 କ୍ୟୁସେକ, କେନାଲ ଦେଇ ମୋଟ ଜଳ 4188 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି l
ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି (ନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ)
ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟାଜଳ ଯୋଗୁଁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡଳି ଠାରେ ଜଳପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଖଇରମାଳରେ 6,86,000 କ୍ୟୁସେକ୍,ବରମୂଳରେ 6,34,000 କ୍ୟୁସେକ୍,ମୁଣ୍ଡଳି ରେ 7,54,385 କ୍ୟୁସେକ୍,ପଥର୍ଲା ରେ 1,34,578 କ୍ୟୁସେକ୍, ବେଳଗାଁରେ 49,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି l
ପୁଣି ମହାନଦୀରେ ଆସୁଛି ଛୋଟ ବନ୍ୟା । ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ବଢ଼ିଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର । ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି 28ଟି ଗେଟ୍ । ରବିବାର ରାତିରୁ ସୋମବାର ସକାଳ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 59 ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧାରଣା, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର