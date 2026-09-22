ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ
ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସପ୍ଲସ ପକ୍ଷରୁୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲା । ୩୮.୮୯ ଲକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିଲବେଳେ ୨୮.୪୨ ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 22, 2026 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର । ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ । ଆବାସ ପ୍ଲସ ସର୍ଭେରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୮ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୨୩୪ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ୨୮ ଲକ୍ଷ ୪୨ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ । ଏହା ପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବାଟ ଖୋଲିଛି ।
ଆବାସପ୍ଲସ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୩୮ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୨୩୪ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ସର୍ଭେ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ । ସର୍ଭେରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବିଧାନସଭାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆବାସହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ ହହ୍ଲା । ପ୍ରଥମେ ବାଚସ୍ପତି ସଭାକୁ 1.10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟର ବିରତି ପରେ ଅପରାହ୍ନ 1.10ରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁ ଗୃହକୁ ପୁଣିଥରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ମୁତଲବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, 4ଟା ଯାଏ ଗୃହ ମୁଲତବୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କମିଟି, ସୁପାରିଶକୁ ବିଚାର କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ