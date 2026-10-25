1999 ମହାବାତ୍ୟା..ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ; ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି
ଅକ୍ଟୋବର 29ର ସେହି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ.. ସମୁଦ୍ର ଉଗାଳିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଜୁଆର, ସେ ଜୁଆର ମା' କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା ଗାଁକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିଲା. ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : October 25, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 12:38 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: "୧୯୯୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖ । ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୧୨ଟାରୁ ୧ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦ ଛାତିକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା । ପବନ ପଛେ ପଛେ ଘର ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଓ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରାତି ଅଢ଼େଇଟା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରର ଚାଳ କାଟି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ତଳେ ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ବିକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଖି ଆଗରେ ମା’ କୋଳରୁ ଛୁଆମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୧୫ଟି ପରିବାର ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ।” ମହାବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କର ଏ ଥିଲା ଛାତିଥରା ଅନୁଭୂତି ।
1999 ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 27 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ସେ କାଳ ରତିର ଚିତ୍କାର ଆଜି ବି ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରି ଉଠୁଛି । ଅକ୍ଟୋବର 29ର ସେହି ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୁଦ୍ର ଉଗାଳିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁର ଜୁଆର । ସେ ଜୁଆର ମା' କୋଳରୁ ଛୁଆକୁ ଭସାଇ ନେଇଥିଲା, ଗୋଟିିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରି ଦେଇଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ପବନରେ ଏବେ ବି ଭାସିଆସେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦ। ଗୋଗୁଆ, ବରକନ୍ଦା, ପାଣିଖିଆ... ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଲୋକେ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଗୁଆ ସୂଚନା ବଢ଼ିଛି, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସେହି ପ୍ରଳୟରେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥିବା ପାରୁଲ ମା'ଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ମା'ଙ୍କ ଲୁହ କଣ ଆଜି ଯାଏ ଶୁଖିଛି ? ମହାବାତ୍ୟାର ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ…।
ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଉପକୂଳିଆ ଗାଁ
ବାତ୍ୟା କେବଳ ଘର ଭାଙ୍ଗେନି, ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ହେଲେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଏହାଠାରୁ ବି ଥିଲା ଭୟଙ୍କର । କାଲେଣ୍ଡରରେ ତାରିଖ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିନି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜିଲେ ଆଜି ବି ଥରି ଉଠେ ଉପକୂଳିଆ ଗାଁ ।
ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମହାବାତ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କରି ଦେଇଥିଲା ଶବମୟ । ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ କାଳ-ଜୁଆର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ସାଇଁ ସାଇଁ ପବନ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥିଲା ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ମହାକାଳପଡା ବ୍ଲକର ଗୋଗୁଆ,ବରକନ୍ଦା, ରାମନଗର,ପଲ୍ଲୀଗଡ଼,ବରଜ ବାହାକୁଦ,ପିତାପାଟ,ବତୀଘର ଓ ଖରିନାସୀ ପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ ୧୨ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ତେନ୍ତୁଳିକନ୍ଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସମଗ୍ର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନିଜର ଆପଣାର ମଣିଷଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରଳୟର କ୍ଷତ ଓ ହରାଇଥିବା ଶହ ଶହ ଆପଣାର ମଣିଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଜି ବି ଓଦା କରିଦିଏ।
ବାତ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଭିଶାପ
ବାତ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଓ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିଖିଆ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେମ୍ବ୍ରମ କୁହନ୍ତି, “ବାତ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନୁହେଁ,ଏହା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବା ଏକ ଅଭିଶାପ। ସେତେବେଳେ ବୟସ ଛୋଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୧୯୯୯ ମସିହାର ସେହି ବିଭୀଷିକାମୟ ମହାବାତ୍ୟାର ସ୍ମୃତି ଆଜି ବି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ସତେଜ ହୋଇ ଭାସି ଉଠୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଅତୀତର ଭୟ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିୟତି ପାଲଟି ଯାଇଛି।”
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଥା ମନେ ପକେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, ‘ଖାଲି ମଣଷ ନୁହଁନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ମାଟିରେ ମିଶି ଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର, ପଟ୍ଟା ଓ ପାଉତି ଆଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏ କ୍ଷତିର ଭରଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଆଶାଜନକ ସୁଧାର ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଅନୁଦାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି,ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବୋଧଗମ୍ୟ ବାହାରେ। ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବହୁବାର ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବ୍ୟତୀତ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ।’
ସମୟ ଗଡିବା ସାଙ୍ଗରେ ବୟସ ବଢ଼ିଛି । ମାତ୍ର ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଛାତିଥରା ଭୟ ଛୋଟବେଳୁ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ସେମିତି ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେଉଁ ବିପଦ ଆସିବ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ଉପକୂଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି"ବୋଲି ଦୀର୍ଘନିଃଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେମ୍ବ୍ରମ ।
କୋଳରୁ ଭାସିଗଲେ ତିନି ତିନିଟି ଛୁଆ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଗୁରୁବା ହାଁସଦାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ସେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ମନେ ପଡିଗଲେ ଛତା ଥରି ଉଠୁଛି, ଦେହ ଶିତେଇ ଯାଉଛି ।ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର ୨୩ ବର୍ଷ ।
ମହାବାତ୍ୟାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଗୁରୁବା କହନ୍ତି,"ସେହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଳା ରାତିର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବି ମୋ ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା । ଆଖି ସମ୍ନାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ । ଏପରିକି ଆଖି ଆଗରେ ମା’ କୋଳରୁ ଛୁଆମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଭୟାନକ ଢେଉ, ଉନ୍ମାଦ ପବନ ଏବଂ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ନିରୀହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଆଜି ବି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଶିହରିତ କରିଦିଏ" ।
ଗୁରୁବାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପରିଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ବି ଅନେକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣିଖିଆ ଗାଁର-
- ପାର୍ବତୀ କିସ୍କୁ-ନିଜ ସ୍ୱାମୀ, ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ
- ବିପିନ୍ ସୋରେନ୍-ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ନାତି ଓ ଜଣେ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ
- ରାମ ଟୁଡୁ- ନିଜର ଜଣେ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅକୁ ହରାଇଥିଲେ
- କିଶୁନ୍ ସୋରେନ୍- ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ
27 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା…ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଇଛି ମା'ର କୋହ
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା କେବଳ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନଥିଲା ବରଂ ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ଅନେକ ହସଖୁସିର ସଂସାରକୁ। ସେହି କାଳରାତ୍ରିର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଆଜି ବି ପାରୁଲ ମା'ଙ୍କ ଦେହ ଶିଉରିଉଠେ। କୋହକୁ ଚାପି ପାରୁଲ କୁହନ୍ତି,"ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଓ ସାନ ପୁଅ ବିବେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇର ଶୁଦ୍ଧିକର୍ମ ଥିଲା ଏରସମାରେ । ସେଇଠି ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଗଲେ। ପାଞ୍ଚ-ଛ' ଦିନ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ବାମୀ ଆଉ ପୁଅ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଠ-ଦଶ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଖବର ଆଣିଲା । ସାନ ପୁଅ ବିବେକର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଣ୍ଟୁଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଜିଯାଏଁ ମୁଁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି, ହେଲେ ବାପା-ପୁଅ ଦୁହେଁ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି।”
ପାରୁଲ କହନ୍ତି, “୨୭ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି। କେତେ ନେତା, କେତେ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଗୋଟିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା କାନରେ ପଡ଼େ, ମୋ ବୁକୁ ଫାଟିଯାଏ ଆଉ ଆଖିର ଲୁହ ଶୁଖେନି। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସତେ ଯେମିତି ସେହି ୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କୋହଲିଆ ପବନ ଆଉ ଉଜୁଡ଼ା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରୁଲ।
ସବୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରି ଦେଇଥିଲା। ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ବିଭୀଷିକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଗଲା ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସୂତ୍ର। ବାତ୍ୟାର ସେହି କଳା ରାତିର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁନୀତି ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମନୋଜ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି,"ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଗତିଜୋର ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି। ରାତି ଯେତେ ବଢ଼ିଥିଲା,ବାତ୍ୟାର ପବନ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଆସିଥିବା ଲହଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଲୁଣାଘେରି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବିପଦ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ 'ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ' ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟି ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଳନ କରିବା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା।”
ମନୋଜ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, “୧୯୯୯ ବାତ୍ୟାରେ ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନାଞ୍ଜୁରା ପଞ୍ଚାୟତର 'ପାଣିଖିଆ' ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିପାତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷ ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଲୁଣାଘେରିରେ ରାସ୍ତାର ଅଭାବ ରହିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି
ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦାବି ସଂପର୍କରେ ମନୋଜ କୁହନ୍ତି-
ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା-
ପାଣିଖିଆ ଗାଁରେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ/ଲୁଣାଘେରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ-
ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF)/ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ (Cyclone Shelter) ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି-
ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏରସମା ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଓ ବିବେକ ମାଇତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା/କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳି ପାରିନାହିଁ।ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କାହିଁକି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜୁଛି ବାତ୍ୟା ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାବାତ୍ୟାର ମୁକସାକ୍ଷୀ ସୁବୋଧ, ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ମଣିଷ ଓ ଗାଈଗୋରୁ