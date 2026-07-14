ETV Bharat / state

ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିଲେ 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ଘଟଣା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ରିପୋର୍ଟ ରାଜେଶ ସରାପ

Paikamal jabahar navodaya vidyalaya
ପାଇକମାଳ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 2:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ: ପାଇକମାଲ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 27 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆହତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଅଭିଭାବକ ନିରୁପମା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ଶନିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଜ ରୁମ ସଫା କରୁଥିବାବେଳେ ସେଠାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଛାତ୍ର ଚାଲିଆସି ସେଠାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାରଣ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଝାଡୁ ଓ ଦଉଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଅକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିଲେ 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଘଟଣାରେ କିଛି ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅବଗତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସାର୍ଟିଫିକେଟ (TC) ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅରବିନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ପାଇକମାଳ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଦୟଗିରି, ନୀଳଗିରି, ଆରାବଳୀ ଓ ଶିବାଲିକ ନାମରେ ଚାରୋଟି ବଏଜ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି । ଉଦୟଗିରି ଓ ଆରାବଳୀ ହଷ୍ଟେଲର ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ର ରାଗିଂର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

TAGGED:

NAVODAYA VIDYALAYA HOSTEL STUDENT
STUDENT VACATE HOSTEL BARAGARH
BARAGARH SCHOOL STUDENT RAGGING
ବରଗଡ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଗିଂ
BARAGARH NAVODAYA VIDYALAYA RAGGING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.