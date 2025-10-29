ମହାବାତ୍ୟାକୁ ୨୬ ବର୍ଷ; ବିଶ୍ବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା, ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ସାଜିଛି ଓସଡମା
ମହାବାତ୍ୟାର ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
Published : October 29, 2025 at 7:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାବାତ୍ୟାକୁ ୨୬ ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ୧୯୯୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ମହାବାତ୍ୟାରେ ପୋକମାଛି ଭଳି ମାରିଥିଲେ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶବର ପାହାଡ଼ ଗଦା ହୋଇଥିଲା। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଧନଜୀବନ। ମହାବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୩୧ ହଜାର ୯୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟାର ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ପଛ କରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି।
ମହାବାତ୍ୟା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ରାସ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ:-
୧୯୯୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ମହାବାତ୍ୟାକୁ ପୁରିଛି ୨୬ ବର୍ଷ। ଆଜି ବି ମନରୁ ଲିଭିନି ୧୯୯୯ ମସିହାର ମହାବାତ୍ୟା । ମହାବାତ୍ୟା କୋପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଠିକ ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଥିଲା ମୋନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ମହାବାତ୍ୟାରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ବା ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟାର ଭୟାବହତାକୁ ବୁଝିବା ଓ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିବସ ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାବାତ୍ୟା ସମୟର ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାର ସଫଳ ମୁକାବିଲାର ଅନୁଭବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁଛି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା:-
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୬୦ରୁ ୨୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ସହ ପୂରା ଉପକୂଳକୁ ଏହା ଛାରଖାର କରି ଦେଇଥିଲା। ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ୧୮ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ସାଢ଼େ ୪ ଲକ୍ଷ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବି ମରିଥିଲେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରୁମ ମାଟିରେ ଶୋଇଥିଲା। ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେଲିଫୋନ, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟର ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ୨୦ ଫୁଟର ଜୁଆର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଏଭଳି ଧ୍ୱଂସଳୀଳା ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପଛକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଜନ୍ମ ନେଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:-
ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନବୀନ ସରକାର। ସରକାର ତତ୍କାଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଆଣିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଲା। ଗାଁ, ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଓସଡମା ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (OSDMA) ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ । ୧୯୯୯ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨୩ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ୩୮୧ ସୁନାମି ପ୍ରବଣ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ୧.୫ କିମି ଦୂରରେ ୮୭୯ଟି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ତିଆରି କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼େଇବା ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୪ଟି ବହୁମୂଖୀ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
୧୯୯୯ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ୧୪ଟି ବାତ୍ୟା:-
୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ୧୪ଟି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଥିରୁ ୯ଟି ବାତ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ୫ଟି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଥର ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଛି । ୨୦୧୩ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଫାଇଲିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୋପାଳପୁରରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ୨ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ୨୪୦୦ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଭାବେ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ୨୦୧୪ ହୁଡହୁଡରେ ୩ ଜଣ, ୨୦୧୮ରେ ତିତଲି ବାତ୍ୟା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ୭୨ ଜଣ, ୨୦୧୯ ରେ ଫନୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଆକସ୍ମିକ ବାତ୍ୟାରେ ୬୪ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହାନି ଘଟିଥିଲା।
ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ଷତି ପରିମାଣ:-
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଦୃଢ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ୨୦୧୯ ବୁଲୁବୁଲ ବାତ୍ୟାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଆସିଛି। ବୁଲବୁଲ, ଅମ୍ପାନ, ଗୁଲାବ, ଜୱାଦ, ସିତରଙ୍ଗ, ମାଣ୍ଡୋସ, ଆସାନୀ, ୟସ ଓ ଦାନା ଭଳି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କମିଛି । ଏବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ସୂଚନା ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଚଳକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୪ରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ୮ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।
ସହାୟ ହେଉଛି ସଠିକ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ:-
ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଘର । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡି ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା ସହିତ କାଲିର ପାଣିପାଗ କେଉଁଭଳି ରହିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନକୁ ପାଥେୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧନଜୀବନ ହାନିରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଧନଜୀବନ ଓ ଫସଲ ହାନି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ଏଥି ସହିତ ଗୋପାଳପୁର ଓ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ୨ଟି ରାଡାର ରହିଛି । ଆଉ ୩ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି।
ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ହେବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ:-
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୋଧି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ିଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଉପକୂଳ ଜୈବ-ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ ଜିବୀକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥାଗୁଡିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣର ଘନତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଘାସ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ଫଳରେ ଲୁଣା ଜୁଆର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତଳସାରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା, ଗଂଜାମର ବାହୁଡ଼ା ଓ ଚିଲିକା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ମୁହାଣ ଓ ଚିଲିକା ଆଦି ଅଂଚଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ୩ ଶହରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ପଂଚାୟତ ଏବଂ ୫ଟି ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ ୩,୭୫,୩୨୧ ହେକ୍ଟର ଉପକୂଳ ଅଂଚଳକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ କରାଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହନଶୀଳ କୃଷି ଏବଂ ନୂଆ ଜିବୀକା ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହସୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଯିବ ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ:-
ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡି ଭଳି ବଡ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ, ପରିଚାଳନା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରବର୍ତୀ ରିଲିଫ, ଉଦ୍ଧାର ଓ ଥଇଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ଓ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିଛି । ଓଡିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ମଡେଲ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ବିପଦ ପ୍ରଶମନ ହ୍ରାସ ଓ ଥଇଥାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।
ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ:-
ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "୧୯୯୯ ରେ ସଂଗଠିତ ମହାବାତ୍ୟା ଆମର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା । ବାତ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ, ଅଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭାବ, ୩୦୦ କିମି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନର ବେଗକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଓଡିଶାର ରହିଥିଲା । ଏଥି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ମହାବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଅନେକ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ । ରାଜ୍ୟର ସୁଦୃଢ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଆସିଛୁ । ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା କ୍ଷଣି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉଛି । ୩୨ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରୋଧୀ ଉପକରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଜେନେରଟର, ଟାୱାର ଆଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳରେ କରାଯାଉଛି ।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲାରେ '3M' ମନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଓଡିଶା:-
ବାତ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ '3M' ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ମେସିନାରୀ ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଓ ମନି ଅର୍ଥାତ ସଠିକ ସମୟରେ ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏକ ମଡେଲ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ ଏବେ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି । ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନହାନି (zero casualty) ମନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସରକାର ବଦଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରୀ ରହିଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଓଡିଶା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛି । କେରଳ ବନ୍ୟା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଏହାର ଉଦାହରଣ ।
ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅତ୍ୟାଧୁନିକରଣ:-
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଓଡ୍ରାଫ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଜବାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଓଡ୍ରାଫର ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ଟି ୟୁନିଟ ରହିଛି । ଏହାକୁ ୩୦ଟି ୟୁନିଟ କରିବା ସହ ଏକ Dedicated force କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠି ବା SDRFରୁ ୩୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକସ୍ମିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୫ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଗ୍ନିଶମ ସର୍ଭିସ ହବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।
ବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ Alert Siren Tower:-
ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ ବ୍ଲକରେ ୧୨୨ଟି ସ୍ଥାନରେ Alert Siren Tower ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି Alert Siren Tower ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣ ବାତ୍ୟା ଓ ସୁନାମୀର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମଙ୍କୁ ସାଟେଲାଇଟ ଫୋନ, ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ୧୦ଟି ODRAF ବାହିନୀକୁ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଉପକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧୨ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡି, ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସୁନାମୀ, ଭୁଷ୍ପଳନ, ହିମଷ୍ପଳନ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ପୋକ ଦ୍ଵାରା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଓ ତୁଷାର ପାତକୁ ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ୮ ଟି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବଜ୍ରପାତ, ଅଂଶୁଘାତ, ଘୁର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଟର୍ନାଡୋ, ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ନୌକା ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଣିରେ ବୁଡି ମୃତ୍ୟୁ, ସର୍ପାଘାତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି ପୁରସ୍କୃତ:-
ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ୧ ନଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ସଂସ୍ଥାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଭଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହାତରୁ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା OSDMA ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପୁରସ୍କାର ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ନଗଦ ଅର୍ଥରାଶି ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ‘ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ’, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ୨୦୦ କୋଟି:-
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନରେ ଦେଶରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଚିତ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭବନରେ ଏକାସାଥିରେ ରହିବ ଏସଆରସି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଫ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ । ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆଣି ସହଯୋଗୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଡ୍ ଏହି ଭୂତଳ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଓ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବ । ଲୋକସେବା ଭବନ ନିକଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର